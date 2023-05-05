Жители и гости столицы смогут приобрести дизайнерскую мебель с большими скидками

Посетители Московской недели интерьера и дизайна смогут приобрести товары от российских производителей со скидками до 50%.

Лучшие товары для дома от российских дизайнеров будут выставлены на продажу в трех локациях Москвы — в павильоне №55 на ВДНХ, в ТК «Каширский двор» и ТДК «Смоленский пассаж». Для того, чтобы получить купон на скидку до 50% на всю представленную мебель и предметы декора, посетителям Московской недели интерьера и дизайна необходимо пройти регистрацию на сайте выставки.

В павильоне №55 на ВДНХ жители и гости столицы смогут приобрести различные товары для дома любой ценовой категории. В одном месте посетителям будут представлены мебель и предметы декора со скидками 40-50%. Гостей ждут выгодные предложения как на крупные бренды, так и на уникальные товары от нишевых дизайн студий.

В торговом комплексе «Каширский двор» товары от участников Московской недели интерьера и дизайна будут представлены в четырех магазинах. Также в торгово-деловом комплексе «Смоленский пассаж» покупателей ждут выгодные дизайнерские решения,

Мебель и интерьерные элементы будут доступны для онлайн-покупки через «Яндекс Маркет» со специальной скидкой: для этого нужно будет отсканировать QR-код, расположенный на каждом объекте. Для получения скидки необходимо пройти регистрацию на сайте. Зарегистрированным посетителям на почту придет промокод на скидку в размере от 10% и выше для приобретения дизайнерских товаров до 30 мая.

Первая Московская неделя интерьера и дизайна проходила 1 – 6 ноября 2022 года. Главная экспозиция развернулась на ВДНХ в павильонах № 55 и 57. Мероприятие посетило более 213 тысяч человек, и около 70 процентов экспозиции было продано. На первом мероприятии свою продукцию продемонстрировали более 350 компаний, в том числе 17 международных брендов из 9 стран.