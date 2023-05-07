«Здесь мое, родное»: москвичка нашла могилу дяди, пропавшего в Великую Отечественную войну, в полутора часах езды от Праги

Маргарита Борисова и Алексей Трякин Фото: Личный архив

РАЗЛУКА БРАТЬЕВ

Афанасию Борисову было четыре, когда его старшего брата Семена призвали на фронт. Семену шел 22 год, когда он ушел на войну, на тот момент он был старшим в семье. Афанасий остался в детдоме, как и еще один брат — Гавриил, тому было девять. Не прошло и года, как мальчишки получили страшное известие: гвардии сержант Борисов пропал без вести.

- Просто чудо, что в далекое село Арыылаах в Якутии, где они тогда жили, дошли хоть какие-то сведения, - рассказывает корреспонденту kp.ru Маргарита Борисова, дочка Афанасия Макаровича. - Потом случилась еще одна беда: фотографии и письма с фронта были украдены вместе с другими вещами отца. Так потерялась его последняя связь с братом Семеном.

Время шло, война закончилась, Гавриил жил своей жизнью, много и тяжело работал, все свое время посвящал семье — у него было 11 детей.

Афанасий после войны трудился в полях, получил образование агронома, познакомился с будущей женой Матреной. Вместе они прожили долгую и счастливую жизнь. Афанасий Макарович стал директором совхоза, Матрена Семеновна – председателем совета родной деревни, у них родились двое детей – сын Марк и дочка Маргарита. И оба с детства множество раз слышали про дядю и его безвестное исчезновение во время Великой Отечественной войны. Афанасий Макарович не переставал думать о брате и пытаться найти хоть какие-то сведения о нем на протяжении всей своей жизни.

Борисов Семен

ПОИСКИ ПРОПАВШЕГО БОЙЦА

- Уже в 2000-х я подумала: времена изменились, сейчас гораздо больше возможностей узнать о прошлом. Зашла на сайт “Память народа”, вбила туда имя, фамилию, отчество и дату рождения дяди – и получила одно-единственное совпадение, представляете? Только значилось там, что Семен Борисов погиб в 1945 году под городом Будейевице, тогда это была Чехословакия, - вспоминает Маргарита Борисова. - Я подумала, мало ли? Вдруг совпадение? Надо было как-то развеять сомнения.

Сделать это помог руководитель представительства Минобороны России по военно-мемориальной работе при посольстве Чехии Алексей Трякин. Именно его сотрудникам удалось поднять множество архивных документов, которые пролили свет на судьбу не только Семена Борисова, но и других погибших в Чехии во времена Великой Отечественной войны.

- Мы узнали следующее: Семен Макарович Борисов служил в 356 гвардейском самоходно-артиллерийском полку, участвовал в битве под Сталинградом, битве под Курском, наступлении на Украине, освобождении Праги, после чего именно его танковая армия перерезала пути отхода разбитым немецким войскам на запад, - рассказывает Александр Дудник, который принимал участие в этой работе. - 16 сентября 1944 года Борисов награжден орденом «За отвагу». А в мае 1945-го, уже после подписания фашистской Германией акта о безоговорочной капитуляции он погиб в Чехословакии – в местности Будейевице (сейчас это город на юге Чехии).

Регистрационная карточка Борисова

Семен Борисов и его сослуживцы сначала были захоронены в братской могиле в Будейевице. А чуть позже, но в том же 1945 году, все останки были перезахоронены в братскую могилу в городе Йиглава в полутора часах езды от Праги.

ВОССОЕДИНЕНИЕ СЕМЬИ

- У нас в Якутии, откуда я родом, не принято показывать эмоции. Но когда я рассказала отцу обо всем, то увидела, насколько он рад, - вспоминает Маргарита Борисова. - Он очень любил брата и мечтал съездить на его могилу. К сожалению, состояние здоровья не позволило. Тогда он привез мне горсть земли из родного села, чтобы на могилу ее отвезла я.

В октябре 2017 года Маргарита Борисова отправилась в Прагу. Там встретилась с Алексеем Трякиным, который отвез ее сначала в Будиевицы (на место первого захоронения ее дяди), потом - в Йиглаву, где был установлен мемориал с именами павших бойцов. Среди них значился и Семен Борисов.

Имя Семена Борисова на братской могиле Фото: Личный Архив

- Я была удивительно спокойна, когда ехала туда. На могиле дяди достала хомус (якутский музыкальный инструмент - прим. авт.) и начала играть. Это были народные мотивы, но моя импровизация шла от сердца. Я почувствовала: здесь, мое, родное, дядя будто услышал меня. И поняла: мы все сделали правильно.

Отец Маргариты, Афанасий Борисов умер полтора года назад. Так два брата воссоединились где-то в мире ином. А их потомки рассказывают теперь детям об удивительной судьбе двух молодых людей из Якутии: один из них пожертвовал жизнью в борьбе против фашизма, а другой не успокоился, пока не узнал о судьбе первого.

А В ЭТО ВРЕМЯ

- Чехия – сейчас, наверное, единственная страна ЕС, где удалось установить судьбу 90% наших солдат, которые пропали без вести, погибли и были захоронены как неизвестные во времена Великой Отечественной войны, - говорит Александр Дудник. - Под руководством Алексея Николаевича Трякина мы кропотливо изучали архивные документы, выезжали на места массовых захоронений, устанавливали мемориалы и создавали каталоги с именами погибших. Эта работа не имеет аналогов на сегодняшний день во всем мире.

Маргарита Борисова Фото: Личный архив

В итоге Россия создала новую методику и алгоритм поиска информации о погибших во времена Великой Отечественной войны, что позволило установить судьбу более, чем 15000 воинов, которые ранее считались пропавшими без вести. Также команде Алексея Трякина удалось задокументировать 1340 воинских захоронений (502 из них были найдены впервые), увековечить на мемориальных плитах более 15000 имен советских солдат, а данные 32000 военнослужащих внести в отдельный Реестр имен, дополняющий “Единый каталог российских (советских) воинских захоронений на территории Чешской Республики”, его выпустили в виде книги, где свои подписи в 2020 году поставили президент Чешской Республики Милош Земон и президент России Владимир Путин.