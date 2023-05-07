Ефимов: За первые три месяца 2023 года москвичи купили у города более 1,8 тысячи машино-мест

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал о заметном росте интереса горожан к покупке машино-мест в столице.

«В январе – марте этого года жители приобрели свыше 1,8 тысячи таких объектов, а за аналогичный период прошлого года – 1,3 тысячи, - отметил заммэра. - Средняя стоимость лота составила 397,9 тысячи рублей».

Место для своего авто можно купить на открытых аукционах, а также с помощью публичного предложения и на торгах без объявления цены. При этом желающие выбирают не только площадку для одной машины, но и семейные парковочные места. Такую возможность дают разные варианты площади выставленных объектов - от 9,9 до 39,9 квадратного метра.

Подробностями поделился глава Департамента по конкурентной политике столицы Иван Щербаков. Известно, что на одно машино-место претендовали примерно четыре участника торгов. За две стояночные площадки развернулась особенно напряженная борьба. На каждую из них набралось аж 28 претендентов. Это место в 30,4 квадратного метра на подземном паркинге в 1-м Самотечном переулке и машино-место в 16,8 квадратного метра на многоуровневой автостоянке на улице Академика Королева.

«Больше всего лотов реализовано на северо-западе города – 431, - в очник глава ведомства. - В Западном административном округе автовладельцы приобрели 371 парковочное место, в Северо-Восточном – 271».

В остальных округах картина получилась такая: на юге города реализовали 248 машино-мест, на юго-западе - 132, в Зеленограде - 113, на востоке - 108, на юго-востоке - 71, в центре - 53, на севере - 47.

Напомним, на городских торгах выставляются и реализуются самые разные лоты - от нежилых зданий и помещений под ведение бизнеса до земельных участков и нестационарных торговых объектов. Получив коммерческую недвижимость в собственность, участники аукционов открывают там необходимые жителям сервисы, развивающие городскую инфраструктуру. Среди них, например, парикмахерские, магазины и мини-маркеты, образовательные и спортивные учреждения, мастерские по ремонту и многое другое.

Подробнее о городской собственности, выставленной на торги, - на Инвестиционном портале Москвы. Здесь также можно изучить документацию, правила проведения аукционов и направить заявку на осмотр объекта. Обновление раздела «Имущество от города» происходит каждый день. На сегодня в нем опубликована информация по более чем шести тысячам лотов.