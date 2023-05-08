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8 мая 2023 15:05

«Сгорела заживо, а ее никто даже не слышал»: В московской промзоне нашли обезображенное тело известной художницы

Художница Лариса Преображенская погибла в Москве
Александр РОГОЗА
Александр РОГОЗА
Лариса Преображенская занималась декором и оформлением свадеб.

Лариса Преображенская занималась декором и оформлением свадеб.

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Столичные следователи выясняют подробности загадочной смерти известной художницы Ларисы Преображенской. Тело 48-летней женщины почти случайно обнаружил охранник промозоны на улице Добролюбова неподалеку от Останкино.

- Мужчина совершал утренний обход и наткнулся на сильно обгоревшее тело женщины, - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах. - Криминалистам удалось установить личность по документам, которые были при погибшей, и другим уликам.

Известно, что Лариса Преображенская снимала на территории промзоны помещение под склад для личных вещей. Вечером 5 мая она приехала на Добролюбова на личном авто.

- Охраннику, который пропускал ее, женщина сообщила, что ей «нужно кое от чего избавиться».

По версии следствия, художница попыталась сжечь некий хлам, но - судя по всему - пролила на себя розжиг и не смогла выбраться из помещения.

По словам источника, несчастная женщина сгорела заживо, но ее никто даже не услышал - вечером в пятницу других арендаторов на территории уже не было. Тело Ларисы Преображенской было найдено лишь через десять часов после гибели.

- Проводится доследственная проверка, - уточнили корреспонденту KP.RU в ГСУ Следственного комитета России по Москве.

Насколько известно, на данный момент следствие склоняется к тому, что смерть женщины не носила криминальный характер, а была несчастным случаем.

Лариса Преображенская получила известность как художница-декоратор, часто использующая в своих инсталляциях различных насекомых - муравьев и личинок мух.

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