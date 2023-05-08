В Новой Москве неизвестный угнал машину с двумя детьми: Неожиданная развязка истории

Фото: Олег ЗОЛОТО

Этим вечером в Рассказовке (Новая Москва) впору было вводить план «Перехват». Мужчина позвонил в полицию заявил, что неизвестный угнал его автомобиль. И да черт бы еще с этой машиной («Мицубиши», к слову) - внутри находились двое маленьких детей!

В интернете пошла информация: похищены несовершеннолетние!

- Приехавшие на место патрульные установили, что заявитель просто перепутал место, где припарковал машину, - сообщили корреспонденту сайта KP.RU в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

Словом, товарищ оставил детей у магазина, отошел на несколько минут, а когда вернулся, не смог отыскать автомобиль. Поэтому решил, что его иномарку угнали.

- Обнаружены и машина, и дети - с ними все в порядке, - уточнили в главке. - По факту оставления малолетних детей без присмотра проводится проверка.