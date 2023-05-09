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9 мая 2023 13:14

Сергей Собянин: "С 10 мая 660 тысяч пассажиров Замоскворецкой линии метро смогут поехать привычными маршрутами"

Работы, на выполнение которых по плану нужно было полтора года, метростроевцы смогли завершить за шесть месяцев
Александра БУДАЕВА
Александра БУДАЕВА
Мэр Собянин на открывающейся после реконструкции станции метро "Коломенская".

Мэр Собянин на открывающейся после реконструкции станции метро "Коломенская".

Фото: Михаил ФРОЛОВ

ЗАЧЕМ ЗАКРЫВАЛИ СТАНЦИИ

- Мы долго сомневались, закрывать ли этот участок метро или нет. Но он был в аварийном состоянии, потому что в 80-х годах были допущены серьезные проектные ошибки. На исправление ситуации нужно было примерно полтора года, но метростроевцы снова отличились и все сделали за шесть месяцев. Поэтому уже завтра более 660 тысяч пассажиров вновь поедут в метро привычным маршрутом, - 9 мая мэр Москвы Сергей Собянин провел технический пуск отремонтированных станций Замоскворецкой линии метро.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Напомним, участок "зеленой" линии между станциями "Автозаводская" и "Орехово" закрыли закрыли 12 ноября прошлого года. Одной из главных причин называли грунтовые воды:

- Да, основная сложность заключалась в отведении грунтовых вод, - подтвердил корреспонденту KP.RU заместитель гендиректора АО "Мосметрострой" Игорь Тараненко. - Но с момента строительства этого участка технологии шагнули далеко вперед, так что проблему решили. Кроме того, на ст.м."Кантемировская" мы провели реконструкцию вестибюлей и подземного пешеходного перехода, на "Царицыно" - тоннеля, на "Коломенской" - самой платформы, колонн, потолков, освещения - для отделки использовали мрамор, станция стала гораздо красивее и светлее.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Но и это еще не все новшества, которые ожидают пассажиров:

- Силами сотрудников метрополитена переложили 18,5 км путей, теперь поездки станут гораздо тише, - рассказал главный инженер дирекции инфраструктуры "Московского метрополитена" Евгений Довка. - А на станции "Царицыно" откроем еще один вход в метро, который был законсервирован на протяжении 40 лет.

ДОЛГОЖДАННОЕ ОТКРЫТИЕ

- Это отличная новость! - отреагировала Наталья Литовкина, которая живет в том районе. На технический пуск отремонтированных станций она пришла с мужем Владиславом и двойняшками Вероникой и Варварой. - Сейчас там не слишком удобные наземные переходы. Если можно будет спокойно пройти под землей, местные жители всем "большое спасибо" скажут.

Хотя на время закрытия участка Замоскворецкой линии метро в этом районе курсировали бесплатные компенсаторные автобусы, запуска станций все ждали с огромным нетерпением:

- Мне часто приходится ездить на учебу со ст.м."Кантемировская" до "Баррикадной", - говорит еще одна "местная" Софья Родионова. - Теперь добираться буду гораздо быстрее.

НАГРАДЫ

Указом президента России накануне 88-летия коллектив "Московского метрополитена" наградили Почетным знаком "За успехи в труде", мэр Москвы вручил его руководителю компании - Виктору Козловскому.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

А коллективу АО "Метрострой" Сергей Собянин объявил благодарность за восстановление перегона "Царицыно - Кантемировская" Замоскворецкой линии, благодарственное письмо вручили гендиректору Сергею Жукову.

На техническом пуске присутствовали не только действующие сотрудники метро, но и ветераны.

- Мы очень рады, что это событие совпало с таким великим праздником - 9 мая, - признался заместитель председателя совета ветеранов "Московского метрополитена" Александр Максимов. Он 40 лет отработал машинистом-инструктором, так что знает всю "внутрянку" работы столичной подземки. Александр Евгеньевич уверен: технологии будут и дальше делать метро все более комфортабельным, но никакая автоматика людей заменить не сможет. А потому и метростроевцев, и работников метрополитена впереди еще немало славных побед.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

КОНКРЕТНО

Что было сделано:

- Тоннели на перегоне "Кантемировская"-"Царицыно" построены заново, работы велись открытым образом на глубине 17 метров (высота 5-этажного дома), внутри сделали гидроизоляцию и укрепили бетонные конструкции

- На ст.м. "Коломенская" заменили облицовку путевых стен пола, колонн, платформ и сводов

- На ст.м. "Кантемировская": отремонтировали подземный пешеходный переход, на платформе обновили своды, отреставрировали металлические звезды на стенах станции.

- На ст.м. "Царицыно" отремонтировали и открыли дополнительный выход из южного вестибюля ст.м. "Царицыно" на нечетной стороне Луганской улицы, до этого он был законсервирован на протяжении 40 лет

- 18,5 км путей и 13 тыс. шпал отремонтировали, благодаря чему уровень шума на вновь открытом отрезке пути Замоскворецкой линии метро снизится на 30%.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

- 3000 метростроевцев и сотрудников метрополитена за полгода смогли провести ремонт, на который требовалось, по предварительным оценкам, около 1,5 лет - для этого работать пришлось круглосуточно

- Более 660 тыс. человек смогут вернуться к своим привычным маршрутам после открытия отремонтированного участка Замоскворецкой линии метро

- 22 млн пассажиров воспользовались бесплатными компенсаторными автобусными маршрутами, которые запустили на время ремонтных работ.

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