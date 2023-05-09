Сергей Собянин: "С 10 мая 660 тысяч пассажиров Замоскворецкой линии метро смогут поехать привычными маршрутами"

Мэр Собянин на открывающейся после реконструкции станции метро "Коломенская". Фото: Михаил ФРОЛОВ

ЗАЧЕМ ЗАКРЫВАЛИ СТАНЦИИ

- Мы долго сомневались, закрывать ли этот участок метро или нет. Но он был в аварийном состоянии, потому что в 80-х годах были допущены серьезные проектные ошибки. На исправление ситуации нужно было примерно полтора года, но метростроевцы снова отличились и все сделали за шесть месяцев. Поэтому уже завтра более 660 тысяч пассажиров вновь поедут в метро привычным маршрутом, - 9 мая мэр Москвы Сергей Собянин провел технический пуск отремонтированных станций Замоскворецкой линии метро.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Напомним, участок "зеленой" линии между станциями "Автозаводская" и "Орехово" закрыли закрыли 12 ноября прошлого года. Одной из главных причин называли грунтовые воды:

- Да, основная сложность заключалась в отведении грунтовых вод, - подтвердил корреспонденту KP.RU заместитель гендиректора АО "Мосметрострой" Игорь Тараненко. - Но с момента строительства этого участка технологии шагнули далеко вперед, так что проблему решили. Кроме того, на ст.м."Кантемировская" мы провели реконструкцию вестибюлей и подземного пешеходного перехода, на "Царицыно" - тоннеля, на "Коломенской" - самой платформы, колонн, потолков, освещения - для отделки использовали мрамор, станция стала гораздо красивее и светлее.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Но и это еще не все новшества, которые ожидают пассажиров:

- Силами сотрудников метрополитена переложили 18,5 км путей, теперь поездки станут гораздо тише, - рассказал главный инженер дирекции инфраструктуры "Московского метрополитена" Евгений Довка. - А на станции "Царицыно" откроем еще один вход в метро, который был законсервирован на протяжении 40 лет.

ДОЛГОЖДАННОЕ ОТКРЫТИЕ

- Это отличная новость! - отреагировала Наталья Литовкина, которая живет в том районе. На технический пуск отремонтированных станций она пришла с мужем Владиславом и двойняшками Вероникой и Варварой. - Сейчас там не слишком удобные наземные переходы. Если можно будет спокойно пройти под землей, местные жители всем "большое спасибо" скажут.

Хотя на время закрытия участка Замоскворецкой линии метро в этом районе курсировали бесплатные компенсаторные автобусы, запуска станций все ждали с огромным нетерпением:

- Мне часто приходится ездить на учебу со ст.м."Кантемировская" до "Баррикадной", - говорит еще одна "местная" Софья Родионова. - Теперь добираться буду гораздо быстрее.

НАГРАДЫ

Указом президента России накануне 88-летия коллектив "Московского метрополитена" наградили Почетным знаком "За успехи в труде", мэр Москвы вручил его руководителю компании - Виктору Козловскому.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

А коллективу АО "Метрострой" Сергей Собянин объявил благодарность за восстановление перегона "Царицыно - Кантемировская" Замоскворецкой линии, благодарственное письмо вручили гендиректору Сергею Жукову.

На техническом пуске присутствовали не только действующие сотрудники метро, но и ветераны.

- Мы очень рады, что это событие совпало с таким великим праздником - 9 мая, - признался заместитель председателя совета ветеранов "Московского метрополитена" Александр Максимов. Он 40 лет отработал машинистом-инструктором, так что знает всю "внутрянку" работы столичной подземки. Александр Евгеньевич уверен: технологии будут и дальше делать метро все более комфортабельным, но никакая автоматика людей заменить не сможет. А потому и метростроевцев, и работников метрополитена впереди еще немало славных побед.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

КОНКРЕТНО

Что было сделано:

- Тоннели на перегоне "Кантемировская"-"Царицыно" построены заново, работы велись открытым образом на глубине 17 метров (высота 5-этажного дома), внутри сделали гидроизоляцию и укрепили бетонные конструкции

- На ст.м. "Коломенская" заменили облицовку путевых стен пола, колонн, платформ и сводов

- На ст.м. "Кантемировская": отремонтировали подземный пешеходный переход, на платформе обновили своды, отреставрировали металлические звезды на стенах станции.

- На ст.м. "Царицыно" отремонтировали и открыли дополнительный выход из южного вестибюля ст.м. "Царицыно" на нечетной стороне Луганской улицы, до этого он был законсервирован на протяжении 40 лет

- 18,5 км путей и 13 тыс. шпал отремонтировали, благодаря чему уровень шума на вновь открытом отрезке пути Замоскворецкой линии метро снизится на 30%.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

- 3000 метростроевцев и сотрудников метрополитена за полгода смогли провести ремонт, на который требовалось, по предварительным оценкам, около 1,5 лет - для этого работать пришлось круглосуточно

- Более 660 тыс. человек смогут вернуться к своим привычным маршрутам после открытия отремонтированного участка Замоскворецкой линии метро

- 22 млн пассажиров воспользовались бесплатными компенсаторными автобусными маршрутами, которые запустили на время ремонтных работ.