Александр Фисенко назвал людьми с большой буквы пришедших на столичный пункт отбора на контрактную службу

Актер театра и кино Александр Фисенко пришел в столичный пункт отбора на военную службу, чтобы поддержать добровольцев. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Новобранцы, готовые защищать Родину в зоне спецоперации, - настоящие мужчины, преданные своей стране, считает актер Александр Фисенко. Артист театра Табакова, снявшийся во многих фильмах и сериалах, в среду, 10 мая побывал в пункте отбора на военную службу по контракту. Александр приехал на улицу Яблочкова, чтобы поддержать москвичей, решивших вступить в ряды военнослужащих.

«Это ребята из разряда людей, которые не просто болтают и сидят на диване с пультом на животе. Есть две категории людей – которые болтают и которые делают. Вот эти ребята из тех, которые делают. Они так чувствуют и вот они пришли сюда. Я вчера буквально с таким человеком общался, сосед на даче недавно вернулся, по контракту служил, он там сдружился с ребятами, они к нему приехали. Мы зашли, поздоровались, познакомились с его друзьями - отличные ребята, все какие-то настоящие», - рассказал Фисенко.

Актер высоко оценил работу пункта отбора на контрактную службу. Александр отметил, что все стадии процесса подписания контракта проходят быстро, четко и слаженно.

«Здесь создано все максимально удобно, комфортно, интуитивно понятно - куда идти, - считает Фисенко. - Для человека все должно быть сделано, и собственно здесь все так и есть - светло, свободно, очень хорошо».

Александр Фисенко пожелал пришедшим в пункт москвичам беречь себя и возвращаться живыми и здоровыми.

Единый пункт отбора на военную службу открылся в Москве 3 апреля. Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Единый пункт отбора на военную службу по контракту открылся в Москве 3 апреля по адресу: улица Яблочкова, дом 5, строение 1. За это время здесь побывали многие известные люди - телеведущий Владимир Соловьев, заслуженный артист РФ Сергей Векслер, директор Театра на Таганке Ирина Апексимова, телеведущая Юлия Барановская, певица Ирина Дубцова, певец Олег Газманов, актриса Алена Яковлева и другие. Знаменитые гости приходят продержать новобранцев и выразить им свою благодарность.

Столичный пункт отбора на контрактную службу работает ежедневно, без выходных и перерывов на обед. Предварительную информацию об условиях поступления, выплатах и льготах для военнослужащих можно получить по телефону 117 или на портале mos.ru. Кроме того, для желающих пойти на военную службу по контракту в Москве работает чат-бот @MskContract_bot в мессенджере Telegram.

Центр обслуживает посетителей в режиме одного окна. Оформить все необходимые документы и пройти медицинскую комиссию можно в одном месте в среднем за три часа. С будущими новобранцами работают волонтеры: они помогают сориентироваться в кабинетах и подсказывают, как заполнить анкету. Чтобы заключить контракт, нужно принести с собой паспорт, документ об образовании, военный билет и свидетельство о браке или рождении детей.

Кроме медкомиссии кандидаты проходят профессиональное собеседование. По его итогам определяется военная специальность новобранца. Перед отправкой в зону СВО военнослужащие проходят специальную подготовку на полигонах Министерства обороны России в Московской области.