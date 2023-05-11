Михаил Дегтярев: «Строительство мелиоративной системы развернуто в Хабаровском крае впервые за 20 лет»

Глава региона посетил район имени Лазо. Фото: правительство Хабаровского края

Масштабной задачей для Хабаровского края является обеспечение продовольственной безопасности региона. Для этого поэтапно реализуется мелиоративная осушительная система. Строительство второго этапа системы, а также готовность введенных в оборот земель к предстоящей посевной проинспектировал губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев в ходе рабочей поездки в район имени Лазо.

До 2027 года в окрестностях села Зоевка района имени Лазо в рамках проекта «Мелиорация и кластер АПК» одной из флагманских инициатив единой стратегии развития края в оборот планируется ввести около шести тысяч гектаров земель, а к 2030-му посевная площадь в регионе должна вырасти до 30 тысяч гектаров.

При осмотре глава региона убедился, что задача по обеспечению внутреннего рынка, поставленная президентом России, в крае выполняется.

- В рамках флагманского проекта «Мелиорация и кластер АПК» мы продолжаем ввод в оборот земель сельхозназначения. Впервые за 20 лет в нашем крае, в районе имени Лазо, развернуто строительство мелиоративной системы площадью 5,8 тысяч гектаров. А в прошлом году были введены в оборот первые 1 040 гектаров земель, которые готовятся к посевной уже сегодня, - рассказал Михаил Дегтярев.

За подготовку поля к засеиванию овсом отвечает местное предприятие ООО «Сервис-Агро», силами которого планируется создание молочного животноводческого комплекса на 1 200 голов коров, что позволит производить до восьми тысяч тонн молока ежегодно.

Промежуточные итоги второго этапа возведения мелиоративной осушительной системы губернатор осмотрел вместе с руководителем компании Игорем Капыриным. В настоящее время работы находятся на стадии освобождения участка от растительности, и отставания от графика нет. Глава региона подчеркнул, что государство также активно участвует в реализации проекта, приводя в норму ситуацию с землями в регионе.

- Я докладывал нашему президенту в 2021 году о том, что почти все мелиоративные системы не поставлены на учет и фактически не имеют хозяина. Поэтому на их восстановление мы не могли привлекать федеральные средства. Однако мы упаковали нашу инициативу в опорный проект «Мелиорация и кластер АПК», и Владимир Владимирович ее поддержал, что позволит нам ввести в оборот не менее 30 тысяч гектаров к 2030 году.

Более того, государством компенсируется часть расходов предпринимателей на работы по восстановлению и строительству новых мелиоративных систем. Так, ООО «Сервис-Агро» было возмещено 73 миллиона рублей, из которых 59 выделено из федерального бюджета, а еще 14 миллионов – средства региона.

Но деньги не растрачиваются впустую, ведь в 2022 году удалось впервые за пять лет увеличить посевные площади именно благодаря вводу новых земель в сельхозоборот. Для достижения показателей в 30 тысяч гектаров в ход идут и другие механизмы, среди которых расширение парка машинно-тракторной станции, созданного в 2021 году. По словам губернатора, это помогает аграриям экономить на покупке новой техники.