От Глафиры к Эврике: какими именами москвичи удивили своих детей

Москвичи продолжают креативить с именами своих детей. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Милана, Кира, Есения, Агата – москвичи продолжают креативить с именами своих детей. Вот только удивить окружающих с годами все сложнее. Так и появляется статистика имен необычных, но уже привычных.

Так самыми популярными среди неординарных имен у девочек стали Милана, Кира, Есения и Агата. Три семейные пары называли дочек Стеллами, еще три – Капитолинами. Также в Москве стало больше на двух Глафир – греческое имя для нашего слуха сейчас звучит довольно экзотично, а означает, между прочим, «воспитанность, тонкость, изящество». Вспомните актрису Глафиру Тарханову – вот вам живой пример того, какой сможет вырасти девочка с таким именем.

Самыми-самыми необычными именами (второй такой малышки вы не найдете в документах с начала этого года) – это Барбара, Веста и Эврика, а еще Светозара, Весна, Матрона и Денница. Последнее имя со старославянского означает «утренняя звезда, дочь солнца».

Мальчики тоже «не подкачали»: в Москве появились Юлиан, Лукас, Тео, Рики, Марио, Эрвин, Оганнес, а также Модест и Фома.

А теперь представьте, какие отчества эти имена образуют в будущем. Для затравки – сын Фомы будет Фомич, а дочка – Фоминична. Дальше креативьте сами.

Многие ли таких ребят остаются в конечном итоге довольны своими именами? Легко ли поменять их, если вдруг с годами так и не удалось смириться, что в документах ты – Юлиан, а в зеркале – обычный Петя?

- Статистики по смене необычных имен у нас не ведется, - рассказала корреспонденту kp.ru начальник Управления ЗАГС Москвы Светлана Уханева. – Однако в соответствии с действующим законодательством с 14 лет имя, отчество и фамилию можно поменять в одном из 11 офисов ЗАГС в центрах госуслуг «Мои Документы». До 18 лет для этого нужно согласие обоих родителей (усыновителей или попечителей) либо решение суда. После 18 лет – небольшой пакет документов.

Стоит услуга 1600 рублей (это госпошлина), плюс по 350 рублей придется заплатить за выдачу каждого нового свидетельства. Весь процесс занимает около месяца со дня подачи заявления.

КОНКРЕТНО

Какие документы нужны для смены фамилии имени или отчества:

- паспорт

- свое свидетельство о рождении

- свидетельство о заключении и (или) расторжении брака. Если браков и разводов было несколько, и каждый раз менялась фамилия, то нужны еще и справки о заключении и расторжении предыдущих браков

- свидетельства о рождении всех несовершеннолетних детей.

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