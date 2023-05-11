Отключения горячей воды 2023 в Москве: Узнаем даты для своего дома и экономим на временных неудобствах

Отключения необходимы для качественного проведения гидравлических испытаний Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Традиционные отключения горячей воды стартуют после майских праздников. В этом году их начнут ориентировочно с 12 мая. На mos.ru уже запустили онлайн-сервис для проверки графика профилактических работ на теплосетях (см. ниже).

«Отключения необходимы для качественного проведения гидравлических испытаний, - сказал заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. - Профилактика позволяет выявить возможные ненадежные участки тепловых сетей и своевременно принять меры по их ликвидации».

По его словам, все работы должны завершиться до 1 сентября этого года.

ГДЕ ПОСМОТРЕТЬ ГРАФИК

Даты «отключки» для своего дома можно узнать с помощью онлайн-сервиса на любой удобной платформе:

- на портале mos.ru в разделе «Инструкции» и далее в рубрике «Дом и двор»;

- в мобильном приложении «Моя Москва»;

- в телеграмм-канале Московской объединённой энергетической компании (МОЭК) - @MOEKteplo;

- на сайтах МОЭК www.moek.ru и www.online.moek.ru. Здесь в поисковой строке достаточно написать название нужной улицы и номер дома.

Если не нашли там своего адреса, это означает, что горячим водоснабжением и отоплением вашего дома занимается не МОЭК, а другая организация. Или возможно информация появится в ближайшее время. Есть и другой вариант - воду на вашем участке решили не отключать.

Кроме того, уточнить даты можно по телефонам:

- единой справочной службы правительства Москвы - (495) 777-77-77;

- единого диспетчерского центра ЖКХ - (495) 539-53-53;

- «горячей линии» по регистрации показаний индивидуальных водосчетчиков - (495) 539-25-25.

СКОЛЬКО ПРОДЛИТСЯ РЕМОНТ

По правилам сезонные неудобства в квартирах и офисах придется терпеть не более 10 дней. За это время специалисты проверят все участки отопительной системы - тепловые станции, магистральные и разводящие тепловые сети, центральные и индивидуальные тепловые пункты.

Кстати, холодную воду не отключают на профилактику, поскольку в системе водоснабжения проложены резервные трубы. Воду пускают по ним, когда основную «нитку» ремонтируют. К тому же низкая температура позволяет таким сетям дольше служить без профилактики.

ЗА ТЕПЛЕНЬКУЮ ЗАПЛАТИМ МЕНЬШЕ

Горячая вода считается одной из дорогих коммунальных услуг. Но во время летней «отключки» на ней можно немного сэкономить, если у вас дома стоят водосчетчики. Достаточно закрыть вентиль на стояке горячей воды в своей квартире. Ведь, несмотря на отключение, по «тёплым» трубам со слабым напором течёт холодная вода. Если открывать «красный» кран, то за эту, более дешевую воду начислят плату, как за дорогую горячую. Кстати, управляющие компании и сами часто перекрывают внутридомовые задвижки, но жильцы могут дополнительно позаботиться об этом у себя.

Напомним, кубометр холодной воды для москвичей сейчас стоит 50 рублей 93 копейки, а кубометр горячей воды - 243 рубля 16 копеек.

НА ЗАМЕТКУ

Куда жаловаться, если ремонт прошел по графику, а горячую воду так и не включили?

По закону без тепленькой жителей могут оставить не более чем на:

- 8 часов (суммарно) в течение одного месяца;

- 4 часа единовременно;

- 24 часа при аварии на тупиковой магистрали;

- 10 суток раз в год во время ежегодных профилактических работ.

Сообщить о нарушении можно любым удобным способом:

- в Единую диспетчерскую службу Москвы - (495) 539-53-53 (круглосуточно);

- в электронную приёмную Мосжилинспекции;

- в свою управляющую компанию (ее адрес и телефон можно узнать на городском портале управления многоквартирными домами «Дома Москвы»;

- на «горячую линию» МОЭК - (495) 539-59-59 (круглосуточно).

Сюда же можно обратиться, если в вашей квартире горячая вода холоднее +60 градусов или горячее +75 градусов.