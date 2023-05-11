«Порезали на органы или забрали в притон»: На Филиппинах загадочно исчезла молодая москвичка, приехавшая на заработки

Девушка перестала выходить на связь 6 мая ФОТО: соцсети

«Гулять не пойду, наверное. Еле встала, поесть бы», - это последнее сообщение, которое написала матери 22-летняя москвичка Юлия Чумак 6 мая. Ответ на него так и не был прочитан. В тот день девушка якобы прилетела на Филиппины, где через несколько часов бесследно исчезла.

В Манилу русскую красавицу позвали работать. В 2022-м году Юля окончила МГТУ имени Баумана, параллельно подрабатывая репетитором по информатике. Судя по соцсетям девушки, проблем с иностранными языками у нее не было, поэтому ее взяли на должность разработчика сайтов. Так она сказала своей маме. Но когда Юля пропала, в ее рассказе начали появляться несостыковки.

- Маме она сказала только название компании, договор никто не видел. Организация эта приличная, она числится во всех списках филиппинских IT-компаний, что может говорить о том, что они не виноваты и собеседование было с кем-то другим. Волонтеры сходили по их юридическому адресу, но офиса там нет, - рассказывают в соцсетях друзья Юлии.

Маме Юлия сказала, что поехала работать ФОТО: соцсети

В самой компании обвинения в причастности к исчезновению россиянки назвали ложными. Комментарий появился в соцсетях организации.

- Мы уже координируемся с полицией из-за ложных обвинений в предполагаемом предложении работы от нашего стартапа пропавшей российской девушки. Отдел по борьбе с киберпреступностью в настоящее время проводит расследование. Мы не причастны к какой-либо незаконной деятельности и поддерживаем верховенство закона, - отметили в компании.

Сейчас близкие рассматривают версию, что красавица и вовсе не прилетала на Филиппины, а история с работой была выдумана.

- Мы прорабатываем разные гипотезы. Возможно, она действительно туда прилетела и что-то нехорошее случилось. Возможно, это что-то случилось в другой стране, к примеру, в Турции. Может у Юли была депрессия, она решила просто исчезнуть. Она могла что-то недоговорить маме. Но без данных о пересечении границ, мы не знаем, где ее вообще искать. Сейчас юрист пытается эти данные получить через различные ведомства, - сообщают друзья девушки.

К поискам девушки уже подключились местные волонтеры ФОТО: соцсети

К поискам подключились уже более 100 волонтеров. Только они не знают даже отеля, в котором Юля остановилась. Этого она никому не сообщила.

- Нам говорят, что, ее наверное, на органы порезали или в притон забрали, - вздыхают друзья девушки. – Из-за публикации личных данных мамы Юли, ей начали приходить сообщения с других номеров якобы от дочери. Такие «шутки». Мы также не ведем никаких сборов денег, пока не надо.

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