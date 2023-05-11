Московский отравитель, от рук которого умерли 37 человек: «Для меня это просто было работой»

Мужчина выбирал жертв в электричках Фото: СКР

«Он говорил со мной по телефону, а потом его язык стал заплетаться. Мой сын начал хрипеть. Хрипел 40 минут. Больше не отвечал. А на следующий день я узнала, что его нашли мертвым». Так теперь рассказывают родственники о последних минутах жизни жертв «московского отравителя» Алексея Выговского. Серийного преступника поймали еще в 2009 году. Тогда на его счету уже было 15 жертв – все они умерли по пути домой в электричке от выпивки, в которую Выговский подмешивал яд.

Но оказалось, что это еще не конец истории. Следователи до сих пор распутывают преступления отравителя. И сейчас они нашли еще 22 жертвы, которые умерли мучительной смертью от рук Выговского.

«ВЫПЬЕМ ЗА РОЖДЕНИЕ СЫНА!»

Серия убийств (хотя юридически назвать отравление именно убийством нельзя, следователи это квалифицировали как причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть – Авт.) началась в московских и подмосковных электричках в 2007 году. В вагонах один за другим стали находить трупы пассажиров. Экспертиза позже устанавливала, что всех их отравили.

Отравитель втирался в доверие к жертвам

Выжить после смертельного напитка удавалось немногим. Да и собрать их воедино в те года было сложно - кому повезло не отправиться на тот свет, просто не помнили, что с ними вообще произошло. Некоторые даже забывали свое имя…

Единственной зацепкой силовиков в те года были немногочисленные свидетели, которые видели некоего молодого мужчину, который подсаживался к пассажирам перед тем, как они засыпали у окна.

- Мужчина выбирал своих жертв на площади трех вокзалов, а чаще всего прямо в электричках, - рассказали «КП» следователи Западного межрегионального следственного управления на транспорте СКР. – Отравитель в первую очередь смотрел на их внешний вид, чтобы были хорошо одеты. Главной его целью было ограбление. Также немаловажно было, чтобы человек пил в этот момент алкоголь. И последняя деталь: все жертвы сидели у окна, чтобы их можно было отвлечь, показав, какой открывается вид. У преступника с собой тоже был алкоголь, чтобы войти в доверие. Он подсаживался к жертвам и заводил разговоры о жизни.

Отравитель дал признательные показания Фото: СКР

С собой отравитель всегда возил фляжку коньяка, в которой были заранее растворены таблетки – нейролептики (раньше их свободно отпускали в аптеке). Попутчика Выговский агитировал выпить, толкая разные тосты – за день рождения сына, за его день рождения. И таблетки старался подмешивать в алкоголь жертвы. Если не получалось или человек не хотел пить, он предлагал чокнуться хотя бы символически – заготовленной газировкой, отравленной.

Дозу отравитель подмешивал настолько убойную, что таблетки действовали почти мгновенно: мышечное расслабление, а затем – острая сосудистая недостаточность. Человек задыхался, после чего у него останавливалось сердце. Внешне это выглядело так, будто пассажир просто уснул у окошка.

Выживали единицы. Именно поэтому следователи долго не могли найти зацепок. Так было, пока один из немногих выживших не дал показания:

«Он подсел ко мне, спросил, куда едет электричка. Я вышел покурить в тамбур, а он остался. Опасности никакой я не подозревал. Покурил, присел. После этого он пошел курить. Я допил пиво и потерял сознание. А очнулся уже в реанимации».

«ПИСАЛ СМС ДРУЗЬЯМ ЖЕРТВ»

Выживший мужчина дал оперативникам важную наводку – отравитель был с фляжкой. Кроме того, у каждой жертвы преступник забирал мобильные телефоны, драгоценности, банковские карты и все записные книжки. Позже он искал в украденных документах пин-код, чтобы снять деньги в банкоматах. Если не получалось, шел на кардинальные меры: писал знакомым жертвы с их же телефонов.

- Им рассылались СМС с текстом: «Я не могу снять деньги с карты, не помнишь ли ты пин-код», - делятся силовики. – Одна из приятельниц жертвы рассказала, что она перезванивала после этого сообщения своему другу, но незнакомый голос ответил ей, что он находится в электричке на 47-м километре, после чего связь прервалась.

Отравитель показал, как выбирал жертв Фото: СКР

Преступник не чурался любых денег. Иногда с карт жертв он снимал всего по 200-500 рублей. Телефоны продавал от 1 до 5 тысяч рублей в ломбарде.

Банковские карты его и подвели. Оперативники разослали в банки информацию, что преступник снимает деньги с карт жертв на вокзалах. И попросили их оповещать, когда у кого-то возникнут проблемы с банкоматом или снятием денег. И вскоре это сработало.

На камеру банкомата попал молодой человек, который пытался снять деньги с карты. И выживший пострадавший его опознал!

«ЭТО ПРОСТО РАБОТА»

Алексей Выговский был человеком неприметным. Родился на Дальнем Востоке, чуть позже переехал в Москву. Промышлял мелкими кражами, был судим. Семью заводить не торопился, жил со своей любовницей, которая в нем души не чаяла. На момент задержания ему было всего 25 лет. Вел себя нагло и дерзко. Говорил: «Да, у меня есть фляжка и что? Таблетки мне посоветовали пить от бессонницы». Парень даже давал интервью на камеру, улыбался и шутил. Но следственная машина закрутилась быстро. Выговского опознали, а дома у него нашли документы жертв, телефоны, пластиковые карты.

- Молодой человек был педантичен, - делятся следователи. – Из дома он уезжал с первой электричкой. На допросах он говорит так: «Для меня это была работа». Своей сожительнице он тоже рассказывал, что уезжает трудиться. Но с утра в электричках мало кто пьет. Все преступления были совершенны в вечернее и ночное время.

Парень всем рассказывал, что работает «золотником». Так раньше называли тех, кто скупает и перепродает мобильные телефоны. На вырученные деньги он делал подарки своей любовнице. А иногда даже дарил ей телефоны своих жертв...

Мужчина подмешивал жертвам таблетки

Историю же с таблетками ему подсказал его подельник по прошлым преступлениям (кражам). Правда, отравитель до сих пор уверяет, что не знал, чем заканчивается его смертельный коктейль.

- Он говорит, что не знал, что жертвы умирают, - делятся следователи. - В то время эти таблетки не были запрещены, продавались в аптеке. Он покупал их на Ярославском вокзале, сейчас этой аптеки уже нет. Да и таблетки уже запрещены. Продавал краденное там же - в ломбарде на вокзале.

В 2011 году Выговского осудили на 22 года колонии за смерть 15 человек. Сейчас он уже отбыл почти 12 лет, оставалось 10.

«ТАБЛЕТКИ ДЛЯ ПСИХИЧЕСКИ БОЛЬНЫХ»

После задержания та самая любовница бросила Выговского. Но он не отчаивался и пытался строить свою жизнь. Как стало известно «КП», сидя в колонии, он даже сумел найти свою новую любовь. И даже сыграл свадьбу. Суженная до сих пор его ждет из тюрьмы. Пара надеялась на досрочное. Но мечтам отравителя пока не суждено сбыться…

- Мы продолжали изучать нераскрытые уголовные дела по отравлению пассажиров электричек, - объяснят следователи. – И мы заметили, что в них есть один и тот же почерк. Так мы наткнулись на еще 22 жертвы, смерти которых ранее были нераскрыты. Их всех отравили одним веществом – нейролептиком, который применялся для лечения психически больных.

Так следователи и вспомнили о том самом московском отравителе, дело которого гремело 10 лет назад. К нему пришли с новым допросом. Выговский во всем сознался. И даже отправился на следственный эксперимент в те самые подмосковные электрички, где рассказал, как травил своих жертв.

- Я заходил в поезд, когда до отправки оставалось 20-30 минут, - признался на камеру мужчина. - Выбирал пассажира, который сидит один, заводил разговор и незаметно добавлял таблетку.

Все жертвы отравителя были мужчинами в возрасте от 25 до 50 лет. Сейчас отравителя ждет новый суд.

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