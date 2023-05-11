Дубайская жара в Москву не придет: Синоптик Тишковец прокомментировал прогнозы об аномально жарком лете

В Центральной России летний сезон будет всего на 1,5-2 градуса теплее климатической нормы Фото: Иван МАКЕЕВ

По соцсетям, как снежный ком, вот уже несколько дней распространяется информация о том, что это лето будет самым жарким за 150 лет: мол, температура вырастет до +40, и такая погода сохранится на протяжении всех трех месяцев.

- Это ложная, недостоверная, сфальсифицированная информация, чтобы ввести людей в заблуждение, - заявил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. - Эти данные не соответствуют ни одному долгосрочному прогнозу погоды. В Центральной России, по предварительным прогнозам, летний сезон будет всего на 1,5-2 градуса теплее климатической нормы, а дефицит осадков за три месяца составит не более 10%.

Если говорить конкретнее, то июнь, по словам Тишковца, будет на градус теплее нормы, дефицит осадков - 10%, июль - температура на градус выше обычного, но осадки в норме, август - на 2 градуса теплее нормы, дефицит осадков - 20%.

Норма для Москвы - это +10-15 градусов ночью и +20-25 днем.

- Никаких экстремальных прогнозов на это лето нет, - заверил Евгений Тишковец. - Никаких +40 в Москве не было и быть не может. Это вообще-то норма в Дубае в разгар лета.

Самыми жаркими в столице были июль 2021 года - 34,8 градуса, июль и август 2010 - 38,2 и 37,3 градуса соответственно.

В те годы бушевали страшные пожары из-за жары и засухи. В этом году засуха, вероятно, ждет азиатские регионы (там прогнозируют осадков на 40% меньше нормы). В Москве же недостаток осадков не критичен, если не будет безалаберности или преднамеренного вредительства со стороны человека.

Синоптик порадовал москвичей и еще одной хорошей новостью: в мае холодов больше не предвидится:

- Мы вышли из холодной ямы первой декады мая, температура пришла в норму, а уже к субботе она так и вовсе будет соответствовать июньской норме в +20-22 градуса, - рассказал Евгений Тишковец. - Незначительное похолодание ждет нас в воскресенье и понедельник, но со вторника температура вернется к +20, градусам и останется около этой отметки до конца месяца.