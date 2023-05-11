В Московской области назвали городские округа с самой дорогой землей

Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области

Лайфхак для тех, кто приценивается к покупке участка в Подмосковье под строительство жилья или дачные сады-огороды. В последние несколько лет землю можно приобрести не только «с рук» - через различные сайты бесплатных объявлений, но и аукционы, которые проводит Комитет по конкурентной политике Московской области. К слову, во втором случае это еще и гарантия того, что участок - проверенный, без подводных камней и обременений.

Область таким образом вводит в оборот муниципальные наделы, которые простаивают без дела, а граждане получают возможность приобрести заветные сотки по очень интересным ценам. Формат покупки земли через аукционы набирает обороты, пользуется все большим спросом, поэтому на 2023 год комитет планирует выставить на торги более 3 тысяч лотов (и это только участки, на которых разрешено строить жилье или заниматься приусадебным хозяйством). За первые 4 месяца текущего года, на которые выпала зима и начало весны, на аукционах были приобретены уже около 900 участков. Соответственно далее, с приходом лета, интерес будет только расти. Тогда как в течение всего 2022 года аукционы проводились «лишь» по 2200 участкам.

Тем временем в пресс-службе Комитета по конкурентной политике Московской области проанализировали все покупки через торги в 2023 году и назвали городские округа с самой дорогой землей.

В четырех муниципалитетах средняя цена одной сотки превысила 100 тысяч рублей. В лидерах с большим отрывом Домодедово (419 187 рублей) и Жуковский (387 742). Далее идут Богородский (116 872) и Раменский (115 718) городские округа. Также в десятку г. о. с самой дорогой землей входят Коломна (94 684), Дмитровский (90 332), Чехов (86 057), Орехово-Зуевский (85 859), Сергиево-Посадский (83 722) и Ступино (83 161).

КОНКРЕТНО

Как купить землю через аукцион?

1. Подобрать земельный участок в интересующем вас муниципалитете можно на портале Единой автоматизированной системы управления закупками (ЕСАУЗ) Московской области.

2. Для участия в торгах нужно оформить электронную подпись. Она выдается в любом из аккредитованных удостоверяющих центров - полный список опубликован на официальном сайте Минкомсвязи России.

3. Следующие шаги - регистрация на электронной площадке, внесение задатка и прикрепление документов.