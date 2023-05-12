Tele2 предлагает потратить время на искусство

В этом году впервые в рамках «Ночи музеев» оператор запускает свою уникальную механику – культурный обмен минут. Всероссийская акция пройдет 20 мая.

В Москве с 15 мая клиенты оператора могут конвертировать накопленные минуты в арт-билет и зарегистрироваться с помощью него на одну из эксклюзивных выставок, экскурсий или выбрать обзорную прогулку по городу на автобусе. В столице Tele2 кроме культурного обмена запускает также новую специальную активность – арт-обмен, который доступен всем желающим. Накопить арт-минуты можно двумя способами. Участникам необходимо загрузить фото Москвы в нейросеть или пройти особый маршрут и выполнить задания в чат-боте. Полученные арт-минуты можно обменять на худи с коллекционным принтом или на чашку ароматного кофе, чтобы набраться сил перед походом на выбранную экскурсию.

Для своих клиентов Tele2 подготовила насыщенную культурную программу, включив в нее лучшие музеи Москвы. Абоненты смогут посетить крупные выставки ГМИИ им. А.С. Пушкина, Государственного Исторического музея, Новой Третьяковки, Дарвиновского Музея. Кроме того, клиентам оператора будут открыты старинное банковское хранилище, гостиница «Националь», особняк Морозовых и другие уникальные места Москвы. Для того, чтобы туда попасть, нужно обменять накопленные минуты на арт-билет и зарегистрироваться на сайте проекта.