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Москва строится-202312 мая 2023 8:40

В 2024 году построят многоуровневую транспортную развязку в районе станции метро «Мамыри»

Об этом сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов
Сейчас на объекте ведутся работы по армированию и бетонированию монолитных железобетонных конструкций

Сейчас на объекте ведутся работы по армированию и бетонированию монолитных железобетонных конструкций

Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Калужское шоссе и дороги в поселениях Мосрентген и Сосенское поедут быстрее после запуска новой многоуровневой развязки. Ее сейчас возводят в районе строящейся станции метро «Мамыри» в Троицком и Новомосковском округе столицы. Подробностями поделился руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

«Сейчас на объекте ведутся работы по армированию и бетонированию монолитных железобетонных конструкций путепроводов, - рассказал глава ведомства. - Общая готовность объекта 10%. Полностью завершить проект планируется в 2024 году».

Развитие транспортного каркаса, реконструкция существующих развязок и строительство новых эстакад ведется по поручению мэра Москвы Сергея Собянина, напомнил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

ЧТО СДЕЛАЮТ

По проекту построят всего 1,8 километра дорог. Среди них:

- путепровод на съезде к ТЦ «Фуд Сити» - 0,4 км;

- путепровод на съезде к станции метро «Мамыри» - 0,1 км;

- два съезда - к ТЦ «Фуд Сити» (1,05 км) и к станции метро «Мамыри» (0,25 км).

В ЧЕМ ПОЛЬЗА

Благодаря новой развязке:

- улучшится транспортная доступность поселений Мосрентген и Сосенское;

- снизится нагрузка участков улично-дорожной сети поселений и Калужского шоссе;

- улучшится экологическая ситуация в соседних столичных районах и транспортная доступность торгового кластера оптовой и розничной торговли «Фуд Сити».

Москва строится-2023: Транспортный каркас