В 2024 году построят многоуровневую транспортную развязку в районе станции метро «Мамыри»

Сейчас на объекте ведутся работы по армированию и бетонированию монолитных железобетонных конструкций
Фото: Агентство городских новостей МОСКВА
Калужское шоссе и дороги в поселениях Мосрентген и Сосенское поедут быстрее после запуска новой многоуровневой развязки. Ее сейчас возводят в районе строящейся станции метро «Мамыри» в Троицком и Новомосковском округе столицы. Подробностями поделился руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.
«Сейчас на объекте ведутся работы по армированию и бетонированию монолитных железобетонных конструкций путепроводов, - рассказал глава ведомства. - Общая готовность объекта 10%. Полностью завершить проект планируется в 2024 году».
Развитие транспортного каркаса, реконструкция существующих развязок и строительство новых эстакад ведется по поручению мэра Москвы Сергея Собянина, напомнил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.
ЧТО СДЕЛАЮТ
По проекту построят всего 1,8 километра дорог. Среди них:
- путепровод на съезде к ТЦ «Фуд Сити» - 0,4 км;
- путепровод на съезде к станции метро «Мамыри» - 0,1 км;
- два съезда - к ТЦ «Фуд Сити» (1,05 км) и к станции метро «Мамыри» (0,25 км).
В ЧЕМ ПОЛЬЗА
Благодаря новой развязке:
- улучшится транспортная доступность поселений Мосрентген и Сосенское;
- снизится нагрузка участков улично-дорожной сети поселений и Калужского шоссе;
- улучшится экологическая ситуация в соседних столичных районах и транспортная доступность торгового кластера оптовой и розничной торговли «Фуд Сити».