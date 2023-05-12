«Она била меня ножом, а я притворялась мертвой»: О чем рассказала 11-летняя девочка, которую в школьном туалете убивала одноклассница

Исколотую девочку сначала доставили в местную больницу, а затем вертолетом перевезли в Люберецкую, где врачи совершили настоящее чудо. Фото: Личный архив + Уполномоченная по правам ребёнка Московской области Ксения Мишонова

В феврале 2023-го эта история из подмосковных Химок шокировала всех. 11-летняя девочка напала в школьном туалете с ножом на одноклассницу. После нескольких ударов жертва упала на пол, а девочка продолжала ее колоть - в спину, в шею, исполосовала лицо. Нападавшую вспугнула случайно забежавшая в туалет старшеклассница. Пятиклассница Милана (имя изменено) вернулась в класс (в это время еще шел урок) и заявила учительнице: «Я убила Соню!». Педагог вывела из класса детей и заперла Милану до приезда полицейских.

Соню нашли на полу в луже крови. Приехали врачи. Шокированные школьники снимали из окон, как девочку выносят на носилках.

Первые новости: раненой нанесли более сотни (!!!) ножевых ранений, у нее экстремальная потеря крови...

То, что произошло дальше - невероятный профессионализм врачей и настоящее чудо. Соню сначала доставили в местную больницу, а затем вертолетом перевезли в Люберецкую. Реанимация. Девочка уже даже не могла самостоятельно дышать. Но спасли!

Однако почему одна пятиклассница напала на другую? Первые версии - от «жертва была выбрана случайно» до «поссорились из-за валюты в компьютерной игре» или «не поделили мальчика». А как было на самом деле?

ПОПРОСИЛА ПОВЕРНУТЬСЯ СПИНОЙ

- Соня на допросе рассказала, что Милана в конце урока попросила ее выйти вместе в туалет, - рассказал «КП» источник в правоохранительных органах. - Девочка согласилась. Уже в туалете Милана попросила встать Соню к ней спиной. Соня думала, что это игра какая-то. Когда девочка повернулась, ей в спину посыпался град ударов ножом.

С собой у Миланы был обычный кухонный нож, который она незаметно для одноклассницы вытащила из рюкзака и вынесла из кабинета. Позже в ее портфеле нашли еще шесть таких же кухонных ножей разного размера. (Всего - семь). То есть, ребенок в то утро целенаправленно шел в школу убивать...

- Соня от боли впала в состояние шока, она не могла в этом момент ни кричать, ни сопротивляться. Рассказывала, что в какой-то момент приняла решение упасть на пол.

«Она била меня ножом, а я притворялась мертвой...» - сообщила девочка следователям.

Самое страшное, что все это время Соня была в сознании! Даже когда прибежавшие учителя нашли ее на полу туалета, в луже крови и порхали над ней в ожидании скорой. Ребенок к приезду медиков потерял почти половину своей крови. По всем законам сердце должно было остановиться. Но детский организм каким-то невероятным образом справился. Врач-реаниматолог, примчавшийся с первой машиной скорой, сумел найти вену и ввел препарат - это позволило отключить сознание девочки, расслабить тело и проводить реанимацию.

На теле девочки осталось огромное количество шрамов. Фото: Личный архив

«СПИТ СО СВЕТОМ»

Корреспонденту «Комсомольской Правды» удалось побеседовать с мамой спасенной девочки. Елена Мажугина рассказывает, что сначала Соня провела несколько дней в реанимации, затем была хирургия, затем недели в обычной палате. Наконец дочке разрешили вернуться домой. В школу она пока не вернулась - находится на домашнем обучении. Это означает, что педагоги приходят к ней сами и занимаются по расписанию.

- У Сони сильный посттравматический синдром, - рассказывает женщина. - Повышенное чувство тревожности. С момента нападения прошло уже более трех месяцев, но только недавно Соня вернулась в свою комнату - до этого спала с нами. Приходится либо оставлять свет включенным, либо успокаивать ее, напоминая, что мы рядом.

На теле девочки огромное количество шрамов. В том числе на лице.

- Сколько времени прошло после трагедии до момента, когда вы позволили Соне впервые посмотреть на себя в зеркало?

- Примерно три дня прошло после переезда из реанимации в хирургию. Соня сама попросила.

- Испугалась?

- У детей очень хорошая защитная реакция. Организм защищает мозг. Соня почти не отреагировала на свой внешний вид. Она больше страдала от болезненных ощущений - на коже в местах ранений до сих пор высокая чувствительность. Любое случайное прикосновение - как удар по нерву.

Некоторые рубцы на теле Сони, как говорят, могут рассосаться сами. Некоторые затвердели. Чтобы избавиться от них, нужны специальные процедуры, физиолечение. А это очень дорого. Родители Сони попросили больницу, врачи которой помогали девочке сразу после трагедии, посчитать, сколько нужно денег для нормального лечения.

- По оценкам специалистов все это займет от полутора до трех лет и будет стоить более 5 миллионов рублей, - говорит Елена. - У нас таких денег нет. А время идет. Чем больше времени проходит, тем сложней потом будет сделать что-то со следами ножевых ранений.

Мама пострадавшей девочки Елена Мажугина. Фото: Личный архив

ИСК НА 25 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ

Родители Сони подали иск в суд. Ответчики - лицей №10, где все произошло, его директор Татьяна Алимова, а также семья Миланы.

Компенсацию морального ущерба Мажугины оценили в 20 млн рублей. Плюс 5 с лишним млн рублей на лечение девочки.

- Если честно, я бы никогда не обратилась в суд, если бы не несколько нюансов. Во-первых, мы вынужденно стали «героями СМИ», после трагедии за нами охотились журналисты, караулили у дома. А главное - я поняла, что никто не готов брать на себя ответственность за случившееся. Школа отстранилась от этой истории, а родители Миланы мало того, что не извинились, не попытались нам как-то помочь, наоборот - пытаются сделать крайними нас, практически оправдывая то, что произошло. Это нонсенс. Казалось бы, в этой ситуации очевидно, кто является пострадавшим. Но нам приходится собирать бумажки, доказывая это!

Елена не проговаривает это вслух, но в соцсетях одно время активно распространялась версия, что Милана пыталась отомстить Соне за «предательство». Мол, дружили девочки, дружили, а одна внезапно отстранилась, стала игнорировать подругу. Вот та и пошла на крайние меры, придумала, как наказать одноклассницу...

- На самом деле подружками Соня и Милана никогда не были, - уверяет Елена. - Что такое подруги? В моем понимании, это дети, которые ходят друг к другу в гости, гуляют вместе, их родители знакомы. Ничего такого у Сони с Миланой не было.

Источник в правоохранительных органах пересказал «КП» показания учителей, родителей и других учеников. Соня - популярная в классе девочка, с которой все стремятся общаться. Милана - замкнутая, нелюдимая. Подругами девчонок действительно никто не называет. Но при этом в материалах уголовного дела есть переписка школьниц в мессенджере. Милана очень хотела дружить с Соней. А та под разными предлогами устранялась. «Давай вместе играть по сети в игру» - «У меня нет такой игры». Один из последних диалогов: «Почему ты не хочешь со мной дружить? Ты тупая?!» - «Да, я иногда туплю». По словам нашего собеседника, со стороны пострадавшей девочки никакого буллинга и оскорблений не было. Но Милана посчитала себя оскорбленной.

«НЕ ОБЯЗАНЫ СООБЩАТЬ ДИАГНОЗ РЕБЕНКА»

По данным «КП», специалисты во время экспертизы выявили у Милана серьезное психиатрическое заболевание. Родители уверяют, что никаких проблем до этого случая у дочери не замечали. Насколько известно, сейчас девочка находится дома, хотя специалисты считают, что ей необходимо лечение в стационаре.

- На ваш взгляд, как должна быть построена работа в школе, чтобы избежать подобных ЧП в будущем? - спрашиваю у Елены. - После трагедии многие говорили, что это вина школьного психолога - мол, не выявил, не предотвратил.

- Сейчас на одну большую школу всего один психолог, который в большей степени вынужден заниматься бумажной работой. Специалистов должно быть больше. Есть еще одна проблема - у психолога сейчас по сути нет никаких прав. Скажем, он видит, что у ребенка проблемы. Но он не имеет права запросить документы по школьнику. А родители ребенка, даже если у него есть психиатрической диагноз, не обязаны при поступлении в школу сообщать о нем. Замкнутый круг. В школах совершенно иначе должны быть построена система безопасности. В нашем лицее, например, не было даже банальных рамок-металлодетекторов. Девочка взяла утром дома семь ножей и пронесла их в школу. Была бы рамка - она хотя бы запищала. У наших же охранников есть только ручной металлодетектор, но они им не пользовались, аппарат лежал где-то в шкафу...

Следователи в фойе лицея, в котором случилась трагедия. На снимке видно, что на входе лишь турникет и нет никаких рамок металлодетектора. Фото: ГСУ СК России по Московской области

КОММЕНТАРИЙ АДВОКАТА

«Сколько стоят 126 ударов ножом?»

- По иску семьи Сони прошло несколько заседаний, но в настоящее время процесс приостановлен - ответчики считают стоимость лечения девочки завышенной, поэтому суд принял решение назначить независимую оценку по компенсации вреда, - рассказала «КП» адвокат Виктория Дергунова. - На данный момент позиция школы такова: так как девочка готовила умышленное преступление, школа здесь не при чем. А родители напавшей на Соню с ножом девочки уверяют, что растили своего ребенка в любви, поэтому виновата школа. Мы очень надеемся, что уже в июне экспертиза будет готова и суд вынесет решение. Времени мало - Соню нужно лечить, а если шрамы зарубцуются, сделать что-то будет уже очень сложно. Собственно, именно в суде хотелось бы выяснить, сколько стоят 126 ударов ножом, которые нанесли 11-летнему ребенку?

Дело Сони является знаковым, поскольку вскрывает целый ряд пробелов правового регулирования - помимо того, что оно должно дать ответ на вопрос, действительно ли можно избежать всякой ответственности за такое и дальше жить обычной жизнью.

Так, школа не может отказать в обучении детей с девиантным, зачастую преступным, поведением и психическими расстройствами, даже сопряженными с угрозой жизни и здоровью окружающих, очно в ситуациях, когда такое поведение или заболевания проявились уже во время учебы.

Такие дети продолжают получать образование на общих основаниях вместе со всеми остальными детьми. Школа не может перевести их на семейное или дистанционное обучение по своей инициативе без заявления родителей. В случае преступного поведения ребенка родители вправе изменить ему имя, место жительства и образовательное учреждение без каких-либо ограничений и дополнительных мер контроля, надзора, сопровождения и профилактики со стороны государства в целях предотвращения повторения совершенных ранее деяний. То есть такие дети продолжают нести потенциальную опасность для окружающих.