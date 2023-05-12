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Общество12 мая 2023 13:50

Телеведущая Марина Ким отметила отличную организацию работы столичного пункта отбора контрактников

Журналистка пришла на улицу Яблочкова, чтобы поддержать новобранцев
Ксения БОГДАНОВА
Марина Ким считает москвичей, решивших поступить на службу по контракту, настоящими мужчинами, защитниками родины.

Марина Ким считает москвичей, решивших поступить на службу по контракту, настоящими мужчинами, защитниками родины.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Телеведущая Марина Ким в пятницу, 12 мая побывала в московском пункте отбора на военную службу по контракту. Звезда федеральных каналов решила поддержать новобранцев, отправляющихся в зону СВО. Журналистка отметила высокую организацию работы и комфортные условия, созданные в центре.

«Сегодня я была в пункте отбора контрактников. Я вижу, что город постарался обеспечить заботой тех людей, которые проявили желание защитить Родину. Это очень приятно, все грамотно, толково организовано, человек попадает, как в МФЦ, сразу в сферу, где может за два-три часа пройти медкомиссию, заполнить анкету, пройти психологический тест, получить решение «годен» и подписать контракт с российской армией. Обеспечено так, чтобы военные занимались своим делом – профессиональным отбором», - рассказала Марина Ким.

Телеведущая особо отметила работу волонтеров, которые встречают посетителей у входа и помогают им сориентироваться. Сотрудники центра подсказывают, как нужно правильно заполнять документы, и отвечают на важные вопросы о контрактной службе.

«Много волонтеров, которые помогают, навигация – все сделано по-человечески, это очень приятно», - подчеркнула журналистка.

Марина – автор документального сериала «Украинский фронт 360», не раз бывала на Донбассе и снимала российских бойцов. Журналистка считает москвичей, решивших поступить на службу по контракту, настоящими мужчинами, защитниками родины.

«Я увидела много людей, правильных крутых мужиков, пацанов, которые не боятся, которые знают, что в трудный момент надо родине подставить плечо. Думаю, многих из них уже увижу в зоне СВО, когда буду снимать свой следующий репортаж», – отметила она.

Напомним, Единый пункт отбора на военную службу по контракту расположен по адресу: по адресу: ул. Яблочкова, дом 5, строение 1. Центр работает ежедневно, без выходных и перерывов на обед. Для подписания контракта потребуются паспорт, документ об образовании, военный билет и свидетельство о браке или рождении детей.

Будущие военнослужащие проходят специальное собеседование, психологический тест и медкомиссию. В пункте работают врачи всех необходимых для осмотра специальностей. При этом в углубленном обследовании кандидатов нет необходимости. У специалистов, отвечающих за медосмотр, есть допуск к системе ЕМИАС. Благодаря этому медики могут в режиме онлайн изучить электронную медицинскую карту кандидата.

Кроме медкомиссии новобранцы проходят профессиональное собеседование. Его проводят специально подготовленные инструкторы. По итогам собеседования определяется военная специальность контрактника. При этом у каждого кандидата есть право выбора своей специальности.

Всю необходимую информацию о работе пункта и условиях набора на контрактную службу можно получить по телефону 117 или на портале mos.ru.

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