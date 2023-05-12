Телеведущая Марина Ким отметила отличную организацию работы столичного пункта отбора контрактников

Марина Ким считает москвичей, решивших поступить на службу по контракту, настоящими мужчинами, защитниками родины. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Телеведущая Марина Ким в пятницу, 12 мая побывала в московском пункте отбора на военную службу по контракту. Звезда федеральных каналов решила поддержать новобранцев, отправляющихся в зону СВО. Журналистка отметила высокую организацию работы и комфортные условия, созданные в центре.

«Сегодня я была в пункте отбора контрактников. Я вижу, что город постарался обеспечить заботой тех людей, которые проявили желание защитить Родину. Это очень приятно, все грамотно, толково организовано, человек попадает, как в МФЦ, сразу в сферу, где может за два-три часа пройти медкомиссию, заполнить анкету, пройти психологический тест, получить решение «годен» и подписать контракт с российской армией. Обеспечено так, чтобы военные занимались своим делом – профессиональным отбором», - рассказала Марина Ким.

Телеведущая особо отметила работу волонтеров, которые встречают посетителей у входа и помогают им сориентироваться. Сотрудники центра подсказывают, как нужно правильно заполнять документы, и отвечают на важные вопросы о контрактной службе.

«Много волонтеров, которые помогают, навигация – все сделано по-человечески, это очень приятно», - подчеркнула журналистка.

Марина – автор документального сериала «Украинский фронт 360», не раз бывала на Донбассе и снимала российских бойцов. Журналистка считает москвичей, решивших поступить на службу по контракту, настоящими мужчинами, защитниками родины.

«Я увидела много людей, правильных крутых мужиков, пацанов, которые не боятся, которые знают, что в трудный момент надо родине подставить плечо. Думаю, многих из них уже увижу в зоне СВО, когда буду снимать свой следующий репортаж», – отметила она.

Напомним, Единый пункт отбора на военную службу по контракту расположен по адресу: по адресу: ул. Яблочкова, дом 5, строение 1. Центр работает ежедневно, без выходных и перерывов на обед. Для подписания контракта потребуются паспорт, документ об образовании, военный билет и свидетельство о браке или рождении детей.

Будущие военнослужащие проходят специальное собеседование, психологический тест и медкомиссию. В пункте работают врачи всех необходимых для осмотра специальностей. При этом в углубленном обследовании кандидатов нет необходимости. У специалистов, отвечающих за медосмотр, есть допуск к системе ЕМИАС. Благодаря этому медики могут в режиме онлайн изучить электронную медицинскую карту кандидата.

Кроме медкомиссии новобранцы проходят профессиональное собеседование. Его проводят специально подготовленные инструкторы. По итогам собеседования определяется военная специальность контрактника. При этом у каждого кандидата есть право выбора своей специальности.

Всю необходимую информацию о работе пункта и условиях набора на контрактную службу можно получить по телефону 117 или на портале mos.ru.