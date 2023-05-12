«Выигрывают и жители, и бизнес»: Губернатор Подмосковья сообщил, что в Химках в течение года установят более 13 тысяч современных светильников

Фото пресс-службы губернатора и правительства Московской области

В течение ближайшего года в одном из самых крупных муниципалитетов Подмосковья - Химках - будет полностью модернизирована система наружного освещения. Новые фонари - российского производства, с передовыми светодиодами (светоотдача более 140 лм/Вт, срок работы более 100 тысяч часов). Вместе со светильниками в городском округе шкафы управления, через которые будет идти питание на фонари, реконструируют ситуационный центр. Эта масштабная программа модернизации всей системы наружного освещения Химок стартует через две недели с небольшим - 31 мая - и будет завершена к лету 2024 года.

Деньги на этот проект - около 550 млн рублей - будут собраны через выпуск инфраструктурных облигаций (это ценные бумаги, с помощью которых финансируются долгосрочные проекты по развитию инфраструктуры).

Заявку Московской области по этому проекту приняли на заседании Правительственной комиссии по региональному развитию под руководством вице-премьера РФ Марата Хуснуллина.

«Механизм инфраструктурных облигаций выполняет задачи инициативы социально-экономического развития Правительства России «Инфраструктурное меню», помогает создавать комфортные условия жизни граждан и улучшать качество их жизни», - отметил вице-премьер.

По словам Марата Хуснуллина, модернизация системы уличного освещения Химок «даст дополнительный импульс жилищному строительству» на территории муниципалитета.

«Это серьёзное подспорье для регионов - механизм инфраструктурных облигаций, который правительство РФ запустило в конце 2020 года, - рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв. - Мы получаем дополнительную возможность развивать территории, создавать дорожную, инженерную, социальную, общегородскую инфраструктуру. Выигрывают и жители, и бизнес».

Губернатор подчеркнул, что современные фонари (если сравнивать со светильниками, которые установлены сейчас) и светят ярче, и электроэнергию экономят - не менее чем на 50%.

Планы на текущий год - будут заменены более 13 тыс. светильников и 140 опор, общая длина которых - 16 с лишним километров.