Волонтеры подробно разъяснили порядок записи на военную службу по контракту

Московские волонтеры рассказывают горожанам о военной службе по контракту. Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Московские волонтеры ежедневно дежурят возле станций метро, помогая жителям столицы узнать больше о военной службе по контракту. Активисты раздают информационные буклеты и отвечают на вопросы горожан. Тех, кто желает вступить в ряды вооруженных сил, волонтеры направляют в единый пункт отбора на контрактную службу, расположенный по адресу: улица Яблочкова, дом 5, строение 1.

«Мы информируем людей о том, что у них есть возможность встать на защиту Родину, записавшись на военную службу по контракту. Люди чаще всего подходят и интересуются денежным вознаграждением, льготами и сроками прохождения службы», - рассказал волонтер Артем Воинский.

По его словам, с расспросами о службе по контракту подходят люди самых разных возрастов – и молодежь, и представители старшего поколения.

«Иногда к нам подходят бабушки и дедушки и интересуются можно ли им пойти в армию. Их порыв мы понимаем, но вынуждены вежливо отказывать. Подходят и молодые ребята, порой прямо совсем юные мальчики и девочки, которые спрашивают: «А нам можно?». Мы отвечаем: «Конечно, можно, но сперва надо немного подрасти"», - говорит Артем.

Волонтер Анастасия Боброва отметила, что многие горожане после беседы с ней всерьез начинают задумываться о военной службе по контракту. В этом случае человеку рекомендуют обратиться за дополнительной информацией по номеру 117, а затем лично посетить единый пункт отбора.

Напомним, пункт отбора на военную службу по контракту открылся в Москве 3 апреля. Центр работает ежедневно, без выходных и перерывов на обед. Всю информацию об условиях набора можно предварительно узнать по телефону горячей линии 117 или на портале mos.ru. А с 4 апреля в Москве начал работать чат-бот для горожан, желающих записаться на военную службу. Виртуального помощника @MskContract_bot можно найти в мессенджере Telegram.

В ряды вооруженных сил принимаются люди от 18 до 60 лет. Место постоянной регистрации кандидата значения не имеет: стать профессиональными военными могут и москвичи, и жители других регионов России, и иностранные граждане. Чтобы заключить контракт, нужно принести с собой паспорт, документ об образовании, военный билет и свидетельство о браке или рождении детей.

Заполнив анкету, будущие военнослужащие проходят собеседование, психологический тест и медкомиссию. В пункте работают врачи всех необходимых для осмотра специальностей. Собеседование проводят профессиональные инструкторы. По его итогам определяется военная специальность контрактника. При этом у каждого кандидата есть право выбора своей специальности.

Военнослужащие, отправляющиеся в зону СВО из Москвы, кроме федеральных льгот дополнительно получают столичную надбавку и соцпакет. А при заключении контракта на срок более чем один год - единовременную выплату в размере 195 тысяч рублей. Члены семей военнослужащих пользуются столичными мерами поддержки, например, льготами на оплату детских садов и услуг ЖКХ.