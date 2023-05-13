В России создали первый кошачий отряд спасателей МЧС

Красавица Бусинка несет службу на московском корабле «Надежда» и тоже попала в отряд ФОТО: пресс-служба ГУ МЧС России по Москве

В России появился первый кошачий отряд МЧС. Хвостатые огнеборцы со всей страны объединились в команду под названием «Семенычи». Сделано это в память о тюменском коте-пожарном Семене, который ушел на мягкие облака в мае 2023 года. Напомним, пушистик прожил в части три года – успел стать всеобщим любимцем и местной знаменитостью. У него был целый гардероб и своя страница в соцсетях! Но во время прогулки недалеко от места своей работы Семен попал под колеса машины. Но теперь благодаря отряду память о нем останется на долгие годы.

- Кошки считаются символом домашнего тепла и уюта, а для огнеборцев они еще и настоящие пушистые талисманы, - отметили в пресс-службе ГУ МЧС России. – Они не только охраняют инвентарь от грызунов. Своим мурлыканьем котейки помогают снять накопившееся напряжение.

Двуногим коллегами коты помогают снять стресс после сложного рабочего дня ФОТО: пресс-служба ГУ МЧС России по Москве

Хвостатые пожарные живут по расписанию – утром обязательно выходят на построение вместе с двуногими коллегами. Некоторые из них, как гласят легенды, даже промышляют предсказаниями – если кот спит, значит, смена будет спокойной.

Всего в отряде «Семенычи» оказалось восемь мурлык. Это Лафет из Курской области, Помпа из Волгоградской, Дымок и Чайка из Смоленской, Баллон из Архангельской и Гоша из Республики Коми. В нем же оказались двое пушистиков из Москвы.

- Кошка Бусинка вместе с пожарными несет службу на московском корабле «Надежда». Там ласковая, но своенравная кошка живет уже два года. Она тщательно оберегает судно от грызунов и является полноправным членом дружного коллектива пожарных, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по городу Москва.

Вместе с зеленоглазой «морячкой» в отряд МЧС вошел и кот Толик, живущий в 89 пожарной части Москвы. Свою профессию он освоил в 2020 году, будучи еще котенком. Тогда третий караул этой пожарной части выехал на воспламенение газа в резервуаре, а навстречу одному из огнеборцев и выбежал перепуганный котейка.

Толик в части третий год и уже успел обжиться ФОТО: пресс-служба ГУ МЧС России по Москве

- Я шел к пожарной машине, чтобы взять новый баллон с воздухом, и вдруг навстречу бежит котенок. Я взял его на руки, посадил в машину, чтобы согреть. Так он у нас и остался, - вспоминает старший пожарный части Сергей Черня.

В распоряжении Толика оказалась целая часть! Хочешь – поспи в кабинете начальника, хочешь – на почетном месте в кресле оператора автолестницы. Главное, что каждый день все усатые на посту, готовые подставить спинку и уши под руки пожарным, чтобы те под убаюкивающее мурлыканье сняли стресс.

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