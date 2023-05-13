Московские студенты воплотят проекты в молодежном акселераторе «Округа.Вузы»

В этом году концепция «Округов» была изменена. Фото: Комитет общественных связей и молодежной политики города Москвы

В 2022 году молодежный проектный акселератор «Округа» прошел впервые. Шесть проектов-победителей получили поддержку Проектного офиса «Молодежь Москвы» городского Комитета общественных связей и молодежной политики. А проект «СТЕНЫ», забравший гран-при, вошел в проектную линейку «Молодежи Москвы».

В этом году концепция «Округов» была изменена - теперь участниками акселератора могут стать только студенты вузов. Организаторы «Округа.Вузы» решили выйти на студенческую аудиторию, предоставить им возможность проводить мероприятия, которые хотят именно они. В каждом административном округе будет реализован один проект-победитель.

ВКЛАД В РАЗВИТИЕ ГОРОДА

Проектный акселератор «Округа.Вузы» разработан для развития всестороннего потенциала молодежи, ее талантов, личных и профессиональных качеств, а также формирования на территории Москвы пулов активной молодежи, нацеленной на проектную деятельность, развитие и реализацию социально-значимых проектов.

«Это уникальное место, где молодежь Москвы, во-первых, получает классные знания по проектной деятельности, а, во-вторых, реальную возможность воплотить в жизнь проект своей мечты. Я смогла воспользоваться этой возможностью и победила, — отметила победительница Молодежного проектного акселератора «Округа» 2022 года Виктория Водостоева. - Победа на акселераторе «Округа» и поддержка позволили мне реализовать проект «Курсы по проектному мышлению для школьников». Мне бы хотелось выразить благодарность Проектному офису «Молодежь Москвы», что они помогли мне сделать значимый вклад в развитие города».

«Я благодарна Проектному офису «Молодежь Москвы» за помощь в развитии проекта «Классическая музыка: вчера, сегодня, завтра», который посвящен популяризации классической музыки среди молодежи. При их поддержке в рамках моего проекта за октябрь-декабрь разработан фирменный дизайн проекта, напечатаны необходимые полиграфические изделия, запущены соцсети, а также проведены три полноценных концерта-лекции в разных учреждениях культуры г. Москвы: Доме Культуры на ВДНХ, Библиотеке-читальне имени А. С. Пушкина и в Мемориальном музее А. Н. Скрябина, каждый из которых сопровождался качественной фото- и видеосъемкой, — рассказала победительница Молодежного проектного акселератора «Округа» 2022 года Екатерина Килюшик. - Я надеюсь, что благодаря моему проекту классика и дальше будет привлекать к себе новых зрителей».

СТАРТОВАЯ ПЛОЩАДКА

«Впечатления остались очень яркие, во время участия в акселераторе я узнал много нового, что помогло мне в дальнейшим при построении своей творческой мысли и карьеры в целом. Организация была на отличном уровне, спикеры с энтузиазмом рассказали о темах, про которые нам, правда, было полезно узнать при работе над проектом. Мы благодарны экспертной комиссии за то, что они были справедливы и разглядели потенциал именно в нашем проекте», — дал комментарий руководитель проекта «СТЕНЫ» Дмитрий Толщнов.

«Проектный акселератор «Округа.Вузы» — классная стартовая площадка для студентов, которые хотят заниматься проектной деятельностью. Студенты московских вузов смогут изучить основы проектной деятельности, создать и реализовать собственный проект. По итогам акселератора на территории города будут реализованы 11 проектов, и что, самое главное, они будут созданы молодежью для молодежи», — отметила руководитель Молодежного проектного акселератора «Округа.Вузы» Ершова Мария.

Зарегистрироваться на мероприятие можно на официальном сайте.