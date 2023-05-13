Обмен опытом и эффективные практики: В Московской области проходит Форум руководителей студенческих отрядов ЦФО

Московская область - один из лидеров среди регионов России по количеству студенческих отрядов. Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В последние несколько лет в России вновь набирает ход движение студенческих отрядов. Это как раз один из тех примеров, когда с годами вдруг поняли, что советский опыт-то - был неплох... В 1991 году система ВССО (Всесоюзных студенческих строительных отрядов) была распущена. В 2004-м возникла организация-правоприемница - РСО (Российские Студенческие Отряды). Но активное развитие это направление подучило именно в 2020-е. Отряды формируются из студентов, которые во время каникул хотели бы подработать, получая приличную зарплату. Многие из них при этом еще и дополнительную профессию могут получить!

Московская область - один из лидеров среди регионов России по количеству студенческих отрядов. Поэтому вовсе неслучайно Подмосковье уже второй год подряд понимает Форум руководителей студенческих отрядов ЦФО - в Долгопрудном. На мероприятие, которое будет идти до конца текущей недели, приехали представители всех 18 областей Центральной России.

Вопросы, которые обсуждают студенческие активисты - организация профобучения, трудовые проекты, планы работы на ближайшие два года.

Форум в Долгопрудном проводится при поддержке Министерства информационных и социальных коммуникаций Московской области.

- В ноябре прошлого года Подмосковье принимало у себя Форум «В_ПЕРСПЕКТИВЕ», к нам впервые приехали руководители штабов студотрядов из 18 регионов ЦФО, - напомнила министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе. - Приятно, что Московская область вновь стала площадкой проведения крупного мероприятия. И это не случайно - наше региональное отделение РСО одно из самых больших в России.

Так, например, с 2020 года число студентов в подмосковных отрядах увеличилось до 3 тысяч человек. В 2022 году через эту систему были трудоустроены 1892 парней и девушек. Причем, ребята выбирают самое разное после деятельности. 688 из 1892 получили рабочие профессии, а 327 - в сфере информационных технологий.

- В этом году в планах трудоустроить не менее 2,5 тысяч ребят, - отметила Екатерина Швелидзе. - Сегодняшнее мероприятие - отличная возможность обменяться опытом, научиться чему-то новому, - уверена министр. - Здесь будут представлены эффективные практики взаимодействия с учебными заведениями и органами власти, проекты в сфере молодежной политики.

Как работает система трудоустройства, журналистам рассказал руководитель Московского областного регионального отделения МООО «Российские Студенческие Отряды» Павел Ковалев:

Допустим, к нам приходит студент и говорит: «Я хочу быть проводником». Для этого ему нужно получить образование и рабочую профессию «проводник пассажирского вагона». Он зачисляется в образовательный центр студенческих отрядов, проходит обучение, ему выдают свидетельство проводника и дальше студент уже идет работать. Также обучается и вожатый, после чего получает диплом и едет в детский лагерь.

В среднем подобное обучение занимает три с половиной месяцев. А в сфере IT - до полугода.