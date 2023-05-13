Строящееся здание у гостиницы «Интерконтиненталь» загорелось на Тверской улице в Москве

В строящемся здании загорелся утеплитель ФОТО: пресс-служба прокуратуры Москвы

Строящееся здание у гостиницы "Интерконтиненталь" на Тверской улице в Москве загорелось днем 13 мая. Сообщение о пожаре поступило в МЧС в 14:59, уже спустя 13 минут открытое горение было сбито. Причина возгорания пока не установлена. Несмотря на то, что в сети быстро распространились слухи о пожаре в самой гостиницы, на деле полыхало лишь в котловане рядом с ней.

- Произошло возгорание утеплителя на площади 10 кв.м в котловане строящегося здания. Сейчас проводятся дальнейшие работы по ликвидации возгорания, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по городу Москва.

Информации о пострадавших пока нет, но на видео от очевидцев заметно, как черный дым окутал стены самой гостиницы. Проезжавшие рядом автомобили также оказались в плотной дымовой завесе. Движение на время перекрыли сотрудники ГИБДД. Сказалось ли как-то происшествие на постояльцах гостиницы - пока непонятно. Официальных комментариев от "Интерконтиненталя" пока не поступало.