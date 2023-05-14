Волонтеры: Большая часть интересующихся возможностью контрактной службы – люди 30-35 лет

Волонтеры ежедневно дежурят возле станций столичного метро, раздавая прохожим информационные буклеты и отвечая на вопросы о военной службе по контракту. Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Москвичи положительно воспринимают информацию о профессиональной военной службе, в основном возможностью вступить в ряды вооруженных сил интересуется молодежь. Об этом журналистам рассказали волонтеры столичного пункта отбора на военную службу по контракту. Они ежедневно дежурят возле станций столичного метро, раздавая прохожим информационные буклеты и отвечая на вопросы горожан. Всех заинтересованных волонтеры направляют в пункт отбора на военную службу по контракту, расположенный по адресу: улица Яблочкова, дом 5, строение 1.

«Если человек заинтересован, то мы ему рассказываем информацию. В случае положительного результата мы запишем его контактную информацию и передадим ее в пункт отбора на контрактную службу. На протяжении всего дня приходит немалое количество людей, они действительно интересуются, спрашивают. Негатива по отношению к контрактной службе я не наблюдал», - сообщил волонтер Игорь. Молодой человек консультирует москвичей возле станции метро «Нагатинская».

Еще один волонтер Дмитрий, работающий на пункте информирования возле станции метро «Автозаводская», отметил, что с вопросами о военной службе подходят даже женщины. В основном же возможностью заключить контракт интересуются люди 30-35 лет.

«Мы занимаемся информированием населения о контрактной службе, о привилегиях которые им будут предоставлены. Людям это интересно, они подходят, интересуются как стать защитником, и мы отвечаем на их вопросы. В основном подходят граждане 30-35 лет, даже женщины интересуются», - рассказал Дмитрий.

Напомним, единый пункт отбора на военную службу по контракту открылся в Москве 3 апреля. Центр работает ежедневно, без выходных и перерывов на обед. Предварительную информацию об условиях поступления, выплатах и льготах для военнослужащих можно получить по телефону 117 или на портале mos.ru. Кроме того, для желающих пойти на военную службу по контракту в Москве работает чат-бот @MskContract_bot в мессенджере Telegram.

На военную службу принимаются люди от 18 до 60 лет. Место постоянной регистрации кандидата значения не имеет: подписать контракт могут и москвичи, и жители других регионов России, и иностранные граждане. Иностранцы, вступившие в ряды вооруженных сил РФ, в упрощенном порядке могут оформить гражданство РФ. Чтобы заключить контракт, нужно принести с собой паспорт, документ об образовании, военный билет и свидетельство о браке или рождении детей.

Военнослужащие, отправляющиеся в зону СВО из Москвы, кроме федеральных льгот дополнительно получают столичную надбавку и соцпакет. А при заключении контракта на срок более чем один год - единовременную выплату в размере 195 тысяч рублей. Члены семей военнослужащих пользуются столичными мерами поддержки, например, льготами на оплату детских садов и услуг ЖКХ.