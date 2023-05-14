За майские праздники бюджет Москвы получил от туризма 8,4 млрд рублей

В этом сезоне Москва запустила для туристов несколько новых проектов. Фото: sobyanin.ru

Новый туристический сезон в Москве обещает быть еще более успешным, чем в предыдущие годы. Об этом написал в своем блоге sobyanin.ru мэр столицы Сергей Собянин.

«Качественная городская среда, зеленые парки, яркие фестивали цикла «Московские сезоны», многочисленные культурные и спортивные события, разнообразный и доступный общепит пользуются огромной популярностью среди москвичей и привлекают в наш город многочисленных гостей из всех российских регионов и зарубежных стран», - отметил Сергей Собянин.

Сообщается, что в 2022 году Москву посетили 17,9 млн туристов. Это на 6% больше, чем в 2021-м. По итогам текущего года, если анализировать показатели пришедших майских праздников, показатели вырастут еще. Так, только за полторы праздничные недели - с 29 апреля по 9 мая - в городе побывали 1,8 млн гостей. Годом ранее в тот же период туристов было на 200 с лишним тысяч меньше.

Рост виден и по загруженности московских гостиниц. В праздники они были заполнены постояльцами на 67-70% (+12% относительного 2022 года). Традиционно наибольшим спросом пользовались отели уровня «3 звезды» - 85% их номеров были выкуплены.

«Общий оборот туристической отрасли (транспорт, гостиницы, рестораны, магазины, фестиваль «Московская весна» и др.) достиг 61 млрд рублей, из них в городской бюджет поступило 8,4 млрд рублей, - сообщил в своем блоге мэр. - На эти средства можно построить 2-3 новые школы».

Сергей Собянин отметил, что на стартовавший летний сезон Москва запустила для туристов несколько новых проектов.

Семьи с детьми от 7 до 14 лет могут превратить изучение достопримечательностей столицы в увлекательный квест - для них в рамках программы «Играй в Москву» подготовили серию игровых маршрутов. Они охватывают парк «Зарядье», ВДНХ, Воробьевы горы, Москва-Сити и другие популярные у туристов места. А в рамках проекта «Московский завтрак на верандах» более 500 городских кафе и ресторанов предлагают своим посетителям в утренние часы специальные сеты из нескольких блюд.