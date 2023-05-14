Из гостей только фотограф: Москвичи все чаще предпочитают жениться без особых торжеств

Таких количеств, как раньше, по 50-70 гостей, можно сказать, уже практически нет Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ох уж эти прагматичные москвичи! Сотрудники столичных ЗАГСов отмечают, что современные женихи с невестами проводят церемонии бракосочетания без особых торжеств и гостей. Никаких тебе (за очень редким исключением) толп родственников, мимо которых проходят красивые молодожены в строгом костюме и фате. Да теперь многие вообще расписываются без традиционных свадебных нарядов.

- Уже заметно, что пары приходят только вдвоем с фотографом, - рассказала РИА Новости начальник управления ЗАГС Москвы Светлана Уханева. - Таких количеств, как раньше, по 50-70 гостей, можно сказать, уже практически нет. Родители, близкие друзья - в среднем на регистрацию брака пары приглашают 10-15 человек.

По словам чиновницы, на церемонии где регистратор произносит классическое «Объявляю вас мужем и женой», многие пары вообще являются в повседневных нарядах - джинсах и кедах.

Хотя некоторые товарищи наоборот, стараются соригинальничать, чтобы церемония запомнилась на всю жизнь.

- В столичных загсах нередко проходят тематические свадьбы. Например, во дворцы бракосочетаний и на выездные площадки часто приезжают байкеры в своих тематических образах, - уточнила Уханева.

Но это еще что. В Москве за последние полгода расписалось несколько пар, являвшихся в ЗАГСы в костюмах в стиле стимпанк - это такое направление в научной фантастики, где господствуют паровые машины и костюмы викторианской эпохи.