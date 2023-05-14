Что за оружие случайно выловили из Москва-реки на «магнитную удочку»: «Стволы лежали в кожаном чехле»

Два автомата и пять рожков с патронами достали из реки у Москва-Сити.

Бывает же: вот так тянешь-потянешь и вытаскиваешь из воды совсем не то, что хотел. Изначально сотрудники столичной фирмы «Юрент» (она сдает в аренду электросамокаты) пришли на берег Москва-реки неподалеку от Москва-Сити, чтобы достать со дна свое имущество. Накануне в соцсетях появилось видео, как некие подростки радостно улюлюкая швыряют с набережной двухколесный транспорт.

Каково же было удивление мужчин, когда магнит помимо самокатов вытащил два автомата Калашникова и пять рожков с патронами!

«Нашим сотрудникам удалось найти два утопленных самоката. Помимо этого, СБ Юрент так же подняла со дна два самоката компании Whoosh, и ту самую находку, о которой сегодня сообщили СМИ, — сообщили KP.RU в пресс-службе компании. - На место обнаружения был сразу же вызван наряд полиции».

Фото: Предоставлено "КП"

Оружие и боеприпасы сотрудники полиции, естественно, изъяли.

- По словам сотрудников фирмы по прокату электросамокаты, оружие находилось в кожаном чехле, — рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах. - По предварительным данным, изъятое оружие - автоматы АКС-74.

Это разработка 1970-х годов. Данная модель серийно выпускается по сей день и используется в армейских подразделениях.

- Оба автомата уже довольно сильно пострадали от коррозии, — продолжает наш собеседник. - На данный момент сложно сказать, сколько оружие пролежало в воде. Стволы направлены на экспертизу. В том числе необходимо выяснить, является ли это оружие боевым. Как и когда оно попало в реку - версий может быть множество. Самая очевидная - «эхо 90-х», когда кто-то избавился от вооружения, которое засветилось во время какого-либо нападения.

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