Столичные капризы: Воскресить шинозавра, прогнать самокатчиков и закрыть «Детскую пыточную»

Шинозавр среди творений из покрышек был настоящим королем. Фото: vk.com

Самокатчикам въезд запрещен

В Хамовниках этой весной жители попросили депутатов устроить им, как в Париже. И дело не в переименовании рогаликов в круассаны или Москвы-реки в Сену. Во Франции это лето будет последним для арендных электросамокатов.

Москвичи хотят большего: просят ограничить въезд в Хамовники вообще всех электросамокатов. Претензии стандартные: лихачат, мешают пешеходам. Особенно на Комсомольском проспекте, где узкие тротуары, но 12 полос для автомобилей. А СИМ (средства индивидуальной мобильности) по новым правилам могут ездить только по тротуарам, если нет велодорожки.

В Париже был референдум. В Хамовниках - сбор подписей. Депутаты делают вид, что к жителям прислушаются, все обсудят. На деле полномочий, чтобы район запретил у себя конкретный вид транспорта, у местного собрания нет. Когда подписи соберут, отправят их выше - в Мосгордуму и ГИБДД. Но эксперты говорят, что и там вводить подобные ограничения лишь для одного района не могут. Выходом может быть установка запрещающих знаков для самокатчиков на особо проблемных улицах. Но непонятно, кто будет следить за соблюдением правил. ДПС стоит вдоль дорог, а самокатчики, напомним, на тротуарах.

Самый капризный квартал

Будь в Москве такая премия, из года в год ее бы забирали Патриаршие пруды. Уже лет десять жители бьются с модными ресторанами на первых этажах домов. Ибо жаркими летними ночами богемная публика отдыхает до утра.

Позапрошлым летом «патриаршане» возмутились реву моторов. Приедет какой-нибудь «Ламборгини» или тюнингованный «Мерседес-Бенц» и притопит педаль газа так, что от вибрации у местных люстры трясутся. На въезд в районе стали ставить экипажи ДПС. Время от времени силовики проверяли у въезжающих документы. И если у водителя не было прописки в одном из ближайших домов, то его просто разворачивали.

Полицейские вообще взяли под охрану фешенебельный район. Гоняли отдыхающих, которые устраивали пикники у пруда, следили, чтобы не кормили лебедей. Дошло до того, что в летний вечер на Патриарших за порядком следили человек сорок в форме. Так что местные жители стали называть свой район элитным гетто. Спецы по городской среде говорят, мол, дивиться нечему: хочешь жить в модном районе, будь готов к наплыву тусовщиков. А за тишиной - это куда-нибудь подальше от центра.

С Бобиком нельзя

Пока одних бесят самокатчики, другие устали от собак. Причем кафе и магазины напротив стали лояльны к посетителям с четвероногими. Но вот отдыхающие в парках и администрация зеленых территорий подчас выступают против гуляющих с питомцами.

Если покопаться во внутренних регламентах парков, то с собаками нельзя в «Царицыно», «Музеон», на ВДНХ. Где-то категорический запрет, где-то не разрешают именно выгул, а просто пройтись по территории с песелем можно. Только вот собака не спрашивает, можно ли ей справить нужду на конкретной территории.

Недавно запретить четвероногих в парке потребовали жители Сокольников. Вопрос серьезно поднимали в управе района, да и в самом парке были готовы откликнуться на призыв. Всему виной собаковладельцы, которые игнорировали уборку за питомцами. В итоге «Сокольники» гулять с животными все же решили не запрещать. Но депутаты Мосгордумы в очередной раз заговорили, что нужен налог на питомцев, а на собранные деньги надо делать инфраструктуру для выгула.

В Хорошево-Мневниках во дворах у метро «Народное Ополчение» 30 лет стоял гордый дракон из автомобильных покрышек. Его величали «символом ЖКХ-арта всея Руси». Несколько поколений москвичей выросли, покоряя хребет чудища. В районных чатах бродит миф, что есть в округе житель, который из большой любви к родному двору даже сделал себе тату с шинозавром.

Прошлым летом проводили благоустройство двора и снесли монстра. В управу потянулись недовольные жители. Чиновники оправдывались: остов дракона начал ржаветь, стал опасен. По итогам переговоров жители выторговали у управы возвращение уменьшенной копии шинозавра: тот был три метра, а нового обещают в два раза ниже. Но пока чудо району не вернули.

Лоббизм босоногих

Барефутинг - движение, которое пропагандирует хождение босиком. Сами знаете: на ступнях куча точек, массируя которые мы якобы оздоравливаемся. Сторонникам идеологии который год не дают покоя правила столичного метро. Там прямо сказано: без обуви находиться в подземке нельзя. Ибо травмоопасно.

Вопреки запретам, босоногие москвичи бунтуют и ездят в метро без обуви. Фото: city-feet.com

Барефутеры пишут обращения в мэрию, Дептранс и прочие ведомства. Приводят доводы, что пальцы толще зазоров на эскалаторе, поэтому конечности не пострадают. Завели свою группу в соцсетях, в которую выкладывают нахальные снимки, как они все же гуляют по метро босыми.

Сибирская ирония

«Детская пыточная» - столь одиозно называлась парикмахерская в Останкине, где стригли ребятню. На эмблеме салона - рогатый черт. Жители дома, где открылась цирюльня, подчас действительно слышали крики отчаяния…

В Новосибирске «пыточная» прижилась, а москвичи оскорбились. Фото: СОЦСЕТИ

С проверками приезжали всевозможные ведомства. Но никаких нарушений не нашли. Кроме того, узнали, что в салоне работают мастера, которые обучены стричь ребят с ментальными нарушениями, ДЦП, аутизмом. Ироничный бренд придумал парикмахер из Новосибирска. У него на родине никто не возмущался. Но в Москве местные жители и религиозные активисты юмора не оценили. Под напором претензий бизнес сдался и сменил вывеску на «Красный лис».

ВОПРОС РЕБРОМ

Почему москвичи так много просят?

— В прошлом веке городской среде уделяли не так много внимания с точки зрения личного комфортно. Была коллективная собственность, а значит — ничья, — говорит урбанист, эксперт Минстроя РФ по вопросам городской среды Артем Гебелев. — Последние десятилетия, особенно при Собянине, общественные пространства стали качественными, удобными. Горожане почувствовали себя их полноправными пользователями, ощутили возможность менять среду. Ведь город поворачивается к тебе лицом. Но чем больше потребностей закрывается — тем больше появляется новых.

— Однако просьбы не всегда адекватны…

— Запросы горожан можно поделить на два вида. Первые — инфантильные. Например: «Сделайте фонтан!» Потому что это красиво, потому что так в Дубае и Париже. На деле фонтанами люди пользуются редко. А конструкция дорогая и сложная в обслуживании. Инфантильны просьбы сделать велодорожку и детскую площадку, хотя у человека может не быть ни велосипеда, ни детей. А эти блага она хочет просто потому, что «для кого-то это важно».

Вторые просьбы — зрелые. Когда горожане хотят преобразовать город под свои сценарии, которые уже востребованы. «В этом парке спортом занимаются много людей, но нет раздевалок и беговых дорожек. Сделайте нам!» Такие инициативы надо поддерживать.

— Как горожанам лоббировать свои желания?

— Все дороги хороши. Начните с управы и префектуры — при них всегда есть специалист по связям с общественностью. Идите на прием. Аргументировано изложите позицию. Учитывайте интересы прочих граждан. Просьба построить площадку для выгула собак на Красной площади, ибо в Москве сотни тысяч собак — инфантильна. А вот найти в парке заброшенный пустырь и предложить там сделать площадку, потому что негде больше гулять с питомцами — зрелое решение.

Также обратитесь к своим муниципальному депутатам. Еще рычаг — СМИ. Важно помнить, что та же префектура и управа не всесильны. У них может не быть полномочий осуществить ваши просьбы. Не получилось с первого раза договориться, не отчаивайтесь. Продолжайте составлять обращения.