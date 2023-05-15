«На меня взят кредит под 365% годовых!»: Мошенники крадут личные данные россиян и вешают на них долги под конский процент

Из-за утечки персональных данных москвичи стали должниками микрокредитных организаций. Фото: Анастасия Осипова

Москвич Юрий несколько месяцев назад решил обратиться в банк за кредитом - понадобились деньги на ремонт дачи.

- Хотел побаловать семью к летнему сезону, - рассказывает мужчина. - Каково же было мое удивление, когда сотрудница банка, оформлявшая заем, выдала: «Вам отказано. У вас испорченная кредитная история».

Начали разбираться. И выяснилось, что Юрий действительно числится злостным неплательщиком. Если верить системе, за несколько месяцев до этого он взял микрокредит, 26 тысяч рублей, и не отдал его. Сам Юрий настаивал, что не было такого, хотя удивлялся: в системе фигурировали его ФИО, правильная дата рождения и конкретные паспортные данные.

Фирма, которая якобы одолжила москвичу, имеет официальную лицензию Центробанка и базируется в далеком от Москвы Новосибирске.

ПОСТОРОННИЙ В ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ

Ровно такую же историю с участием той же фирмы рассказывает блогерша Олеся Кривоножко, которая ведет канал о путешествиях. На почту девушке пришло письмо с уведомлением о внезапном долге с набежавшими процентами. Проверив свою кредитную историю, Олеся внезапно узнала о существовании целых двух просроченных кредитов. Начала звонить в фирму: мол, ребята, это какая-то ошибка!

- Они называют мои паспортные данные, номера договоров, оформленных онлайн без моего личного присутствия, о которых я знать не знаю, - уточняет путешественница.

В процессе собственного расследования девушка выяснила, что некто даже личный кабинет в приложении одного из банков от ее имени создал - при этом использовался номер телефона, который самой Кривоножко не принадлежит.

- С банковской карты моего доверителя ни с того ни с сего была списана крупная сумма денег. Оказалось, банк исполнил некий судебный приказ, - рассказывает «КП» адвокат Ксения Новикова.

Удалось установить, что микрокредит был оформлен кем-то посторонним на личные данные мужчины. С недавних пор, напомним, все обращения граждан по поводу кредитов в банки и прочие финансовые организации фиксируются в их личных кабинетах на «Госуслугах» (но не все настраивают оповещения на почту - могут читать различные предостерегающие сообщения системы только заходя непосредственно на сайт).

- Так вот, изучив историю визитов в личный кабинет, мой клиент зафиксировал несколько несанкционированных входов во временные промежутки, когда он сайт точно не посещал, - отмечает Новикова.

Получается, что кто-то украл личные данные разных людей, захватил их аккаунты, нахватал кредитов... Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

СВЯЗКА С КОЛЛЕКТОРАМИ

Получается, что кто-то украл личные данные разных людей, захватил их аккаунты, нахватал кредитов...

По словам Ксении Новиковой, в столичных судах сейчас разбирают не менее 40 заявлений от граждан, в которых фигурируют их эфемерные долги одной и той же микрокредитной компании (МКК). Ну как эфемерные... Деньги люди не брали, а платить по счетам приходится.

- Кто-то оформлял эти займы, деньги выводились через левые карты. Затем долги продавались коллекторскому агентству, которое странным образом имеет тех же учредителей, что и та же новосибирская МКК.

Далее коллекторы шли в суд, выигрывали, а судебные приставы снимали деньги со счетов ничего не подозревающих граждан. О существовании долга те узнавали только когда начинались проблемы.

- В случае с моим доверителем нам удалось добиться решения спора в досудебном порядке. Компания сама признала договор недействительным. Но многие другие вынуждены мучиться по полгода, доказывая, что они никаких кредитов не брали.

- Речь идет о займах на крупные суммы?

- Суммы небольшие - 10 - 20 тысяч рублей. Но это ведь микрокредиты - короткие займы, если просчитать проценты на длинный отрезок времени, они выдаются под 365% годовых...

КТО СЛИВАЕТ ИНФОРМАЦИЮ?

Полиция уголовных дел пока не возбуждает. Доверяет пострадавшим гражданам самостоятельно бодаться со своими «кредиторами» в судах. Причастна ли сама фирма к этой системе или просто некие мошенники со стороны так ловко наладили поток кредитов на посторонних людей? Ответить на эти вопросы может только полицейское расследование. А его пока нет!

Ксения Новикова предполагает, что преступники могут пользоваться личными данными людей, украденными в результате слива базы данных одного из государственных сервисов в 2022 году. Иначе как объяснить несанкционированные заходы в аккаунты на «Госуслугах»?

У блогера Олеси Кривоножко другая версия. Она считает, что ее данные утекли из любимого отеля: «По дороге в Крым или в Сочи мы всегда ночуем в одной и той же гостинице в Ростове-на-Дону. А это 5 - 6 раз в год. При заселении на ресепшене просят паспорт и сканируют его».

Микрокредит на ничего не подозревающую девушку был оформлен 27 июля прошлого года. Буквально за несколько дней до этого ее паспорт отсканировали в той самой гостинице.

От долга Олесе в итоге все-таки удалось отбиться - после заявления в полицию и еще нескольких недель нервотрепки. Но после этого, что интересно, блогерше начали поступать странные звонки.

«Представляются следователями, еще кем-то там. Говорят, что некто ФИО с моей доверенностью в таком-то банке пытается оформить кредит на 100 тысяч и т. д и т. п. Родственник он мне или нет? И далее по тексту. Говорю, чтобы вызывали в отделение. Потом угрозы, что приедут домой с нарядом».

Но никто не приезжает, конечно же.

Одна из подписчиц посоветовала девушке действенный способ избавиться от проблемы. По крайней мере на какое-то время: «Поменяйте паспорт!»

Конкретно Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Утечек все больше

- Мошенники берут данные из многочисленных украденных баз, которые были опубликованы злоумышленниками, - объясняет специалист компании F.A.С.С.T. по противодействию финансовому мошенничеству Дмитрий Дудков. - За первые 4 месяца 2023 года в России было уже 75 случаев утечки баз данных компаний и госучреждений. В прошлом году за такой же период было 49 утечек.

- И нет никакой защиты от такой схемы, когда на украденные личные данные людей берутся кредиты?

- Есть система, которая старается отслеживать подобные рискованные моменты. Например, если на только что зарегистрированный и подтвержденный аккаунт попытаются взять кредит, его, скорее всего, не одобрят. Поэтому мошенники какое-то время выжидают. Сначала берут кредит на небольшую сумму, около 3 тысяч рублей, и в течение недели-двух его погашают, таким образом повышая рейтинг учетной записи. Когда им становятся доступны кредиты на несколько десятков тысяч рублей, преступники берут эти деньги и выводят.

- То есть все кражи личных данных происходят только после утечек баз данных?

- Необязательно. Есть схема, которую используют, обманывая людей, ищущих работу через интернет. Злоумышленники связываются с человеком под видом потенциального работодателя. Соискателя просят прислать фото, чтобы было видно лицо и открытый на первой странице паспорт. Эту фотографию потом используют уже для подтверждения учетной записи в микрофинансовых организациях. Или вот еще случай был. Мошенник взломал почту человека, нашел в ней письмо об оформлении счета в европейском банке с копиями личных документов. Начал от имени ничего не подозревающей жертвы переписываться с банком, подделывать заявки на вывод денег со счета. Украл таким образом 30 тысяч евро!

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