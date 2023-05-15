«Север» снова в лидерах, а «КП» упускает победу: Обзор матчей 7 тура НФЛ

В борьбе за мяч журналист «Комсомольской Правды» Валентин Алфимов (справа). Фото: Народная Футбольная Лига

Град голов в ворота «молодежки», скандал после просмотра VAR и упущенный шанс команды «КП». На столичном стадионе «Арена Pride» прошли матчи 7 тура Чемпионата Москвы Народной Футбольной Лиги 8х8.

Самую крупную победу в туре одержали футболисты команды «АГК». Они буквально камня на камне не оставили от «Пролетарска» - 13:1. Нападающий победителей Никита Чумаченко забил 3 мяча и вышел на первое место среди самых результативных игроков лиги.

Несмотря на разгромную победу один из лидеров «АГК» Владислав Тимуш высказался о поверженной «молодежке» уважительно:

«У соперника - не проходной двор, нет. Просто у нас чуть сыгранность получше. А так ребята перспективные».

Капитан «АГК» Сергей Семенов (в центре) в хорошем настроении - его команда выиграла со счетом 13:1. Фото: Народная Футбольная Лига

«Звезда» крупно обыграла «Дрим Тим» (6:1), хотя во втором тайме моментов у их соперников было побольше - подвела реализация.

«В самом начале пропустили два нелепых гола, - объяснил после матча причины поражения капитан «Дрим Тим» Кирилл Аткаченков. - И дальше не смогли собраться духом, так сказать. Хотя на три-четыре гола мы сегодня все-таки наиграли».

Очень упорной получилась игра «ГиС» - «Гудбай Офис». Первые вели 2:0, но соперник сравнял счет буквально за две минуты. «ГиС» снова вышел вперед, но в начале второго тайма пропустил еще два раза и оказался на грани катастрофы (3:4). И тем не менее команда из Долгопрудного добилась победы - благодаря двум голевым передачам Андрея Пилипенко.

После этого поражения «Гудбай Офис» опустился на 9 строчку, но команда сохраняет боевой задор.

«Мы не собираемся сдаваться. Будем вырывать победы во всех оставшихся матчах», - пообещал игрок «ГО» Сергей Нефедов.

Очень упорным получился матч «Севера» и «К15-Мангазеи». Было много жесткой и упорной борьбы, что сказалось на результативности - за 50 минут соперники забили друг другу всего три гола. На 8 минуте счет после розыгрыша штрафного открыли «северяне». В начале тайма они свое преимущество увеличили, но почти сразу пропустили. Этот счет 2:1 так и продержался до конца встречи. Однако на последних минутах случился эпизод, который вызвал настоящий скандал. Нападающий «К15» входит в штрафную, его встречает защитник, мелькают ноги - атакующий игрок падает. Но судья не свистит. После запроса «К15» арбитр Руслан Ряхмятулов отправился смотреть VAR. Пауза затянулась. Момент замедленно прокрутили полдюжины раз. Но судья остался при своем - пенальти не поставил. После игры Ряхмятулов объяснил свое решение: «И в динамике матча, и на повторе сам эпизод был перекрыт другим защитником «Севера», стопроцентного основания для назначения девятиметрового я не увидел».

Противостояние «Севера» и «К15» стало главным матчем тура. Фото: Народная Футбольная Лига

Это первое поражение «К15» в рамках НФЛ. На текущей неделе команду ждет игра с довольно неуступчивой «Звездой».

«Игра очень хорошая, тяжелая, - прокомментировал результат играющий тренер «К15» Александр Ерофеев. - Для всех тяжелая. Я надеюсь, что соперник понял - мы не просто так сюда приходим играть. Да, проиграли. Но турнир длинный. Будем дальше стараться и расти».

Тем временем команда журналистов и читателей «Комсомольской Правды» имела отличный шанс выйти на чистое первое место (шедший первым ЛЭМЗ тур пропускал) - для этого нужно было обыгрывать «ГиС», который провалил старт сезона и оказался в группе отстающих. Но на матч с лидером ребята настроились как надо. «ГиС» дважды выходил вперед и дважды фельдшер скорой помощи Мансур Мухторов возвращал игру в исходное состояние. Вскоре «КП» забила третий - после удара головой Станислава Кима. Но в концовке встречи быстрая контратака позволила «ГиС» сравнять счет и отобрать у лидера очки.

«Неудобная команда попалась, - признался после финального свистка игрок «Комсомольской Правды» Дмитрий Воропаев. - Парни молодые - бегут, обыгрывают. Нам нужно было бы подержать мяч, а мы куда-то полетели. Не получилось поймать заданный темп».

«Думаю, что результат закономерный. Было бы обидно проиграть в матче, который так хорошо для нас складывался», - сказал капитан «ГиС» Антон Цыбульников.

Таким образом «Север» вернул себе первое место, а команда «КП» осталась на втором. При этом у преследователей - ЛЭМЗ и АГК - по одному матчу в запасе.

Центральным матчем 8 тура станет очная встреча двух лидеров - «Севера» и «Комсомольской Правды». Игра состоится на стадионе «Арена Pride» (Коминтерна, 15к1) в пятницу, в 21:00. Приглашаем болельщиков!

«Наши стадионы «Арена Pride» на улице Коминтерна и «Октябрь» на Живописной, 21с4 всегда открыты для любителей футбола, - говорит управляющий стадионов Андрей Александрович Васильев, бывший футболист, а ныне профессиональный тренер. - Мы с удовольствием поможем организовать тренировочный процесс, посодействуем в проведении соревнований. Ждем любителей спорта!»

Контакты для связи по аренде стадионов «Арена Pride» и «Октябрь» - 8 910 4037818, Alfasport26@gmail.com.