В 2025 году в центре Москвы откроется обновлённая Шелепихинская набережная

Фото: Департамент строительства Москвы

На участке от Третьего транспортного кольца до 3-го Силикатного проезда в Центральном округе столицы проводится масштабная реконструкция Шелепихинской набережной. Как сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов, работы выполнены на 11% процентов. Единое благоустроенное пространство от Краснопресненской до Карамышевской набережной появится для пешеходов и автомобилистов в 2025 году.

«Сейчас специалисты заняты устройством свайного поля берегоукрепления набережной, - отметил глава ведомства. - Параллельно строятся инженерные коммуникации и подземный пешеходный переход».

По его словам, набережная станет частью большого транспортного узла. Проект реализуется в три этапа. Всего построят 11,7 километров дорог - по 1-3 полосы движения в каждую сторону. Сюда входят четыре эстакады общей длиной один километр по 1-2 полосы движения, один подземный пешеходный переход. Кроме того, здесь возведут два очистных сооружения и проведут перекладку инженерных коммуникаций общей длиной 93,8 километра.

На первом этапе запустили улично-дорожную сеть для жилой застройки в районе Шмитовского и Мукомольного проездов. На втором этапе создадут транспортную связку Северного дублера Кутузовского проспекта (СДКП) с Пресненской набережной и ММДЦ «Москва-Сити». На третьем этапе построят отрезок Шелепихинской набережной от ТТК до 3-го Силикатного проезда, включая соседние улицы. Затем благоустроят набережную Москвы-реки, а также обеспечат съезды с СДКП на 1-й Красногвардейский проспект и Шелепихинскую набережную, с ТТК и Шелепихинской набережной на СДКП, с внешней стороны ТТК на проезд вдоль Ботанического сада и Шелепихинскую набережную.