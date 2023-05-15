Рэпер Рич посетил столичный пункт отбора на военную службу по контракту

Рэпер Рич поддержал москвичей, отправляющихся в зону СВО на службу по контракту. Фото: Евгения ГУСЕВА

Известный российский рэпер Рич (Ричард Семашков) в понедельник, 15 мая побывал в столичном пункте отбора на военную службу по контракту. Музыкант решил поддержать людей, отправляющихся в зону спецоперации на выполнение служебных задач. Певец уверен: деятели культуры обязаны оказывать поддержку защитникам родины, решившим пойти служить по контракту.

«Любая военная работа сопровождается песнями, какими-то фильмами, картинами. И поэтому, безусловно, художники всегда должны взаимодействовать с солдатами и поддерживать их. В конце концов, эта взаимосвязь, когда мы общаемся и навещаем их на их территории, вдохновляет нас, музыкантов, художников, чтобы мы смогли отразить это все в искусстве», - рассказал музыкант.

Рич уже 8 лет поддерживает защитников Донбасса. Он неоднократно давал концерты в этом регионе для мирных жителей и военных, а также привозил гуманитарную помощь. В августе прошлого года он написал песню «Грязная работа» о боевых действиях на Украине, сразу получившую большой резонанс. Еще одну свою композицию «Маленькие дети» исполнитель посвятил детям Донбасса.

Напомним, единый пункт отбора на военную службу по контракту открылся в Москве 3 апреля по адресу: улица Яблочкова, дом 5, строение 1. Центр работает ежедневно, без выходных и перерывов на обед. Всю необходимую информацию об условиях поступления, выплатах и льготах для военнослужащих можно получить по телефону 117 или на портале mos.ru. Кроме того, для желающих пойти на военную службу по контракту в Москве работает чат-бот @MskContract_bot в мессенджере Telegram.

Центр обслуживает посетителей в режиме одного окна. Оформить все необходимые документы и пройти медицинскую комиссию можно в одном месте в среднем за три часа. С будущими новобранцами работают волонтеры: они помогают сориентироваться в кабинетах и подсказывают, как заполнить анкету. Чтобы заключить контракт, нужно принести с собой паспорт, документ об образовании, военный билет и свидетельство о браке или рождении детей.

В пункте отбора кандидаты проходят медкомиссию. У специалистов, отвечающих за медосмотр, есть допуск к системе ЕМИАС. Благодаря этому врачи могут в режиме онлайн изучить электронную медицинскую карту кандидата и определить возможные противопоказания для военной службы.

Кроме медкомиссии кандидатов приглашают на профессиональное собеседование. По его итогам определяется военная специальность новобранца. Перед командировкой в зону СВО военнослужащие проходят специальную подготовку на полигонах Министерства обороны России в Московской области.

Новобранцы, отправляющиеся в зону СВО из Москвы, кроме федеральных льгот дополнительно получают столичную надбавку и соцпакет. А при заключении контракта на срок более чем один год - единовременную выплату в размере 195 тысяч рублей. Члены семей военнослужащих пользуются столичными мерами поддержки, например, льготами на оплату детских садов и услуг ЖКХ.