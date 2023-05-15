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Общество15 мая 2023 15:25

В Подмосковье за незаконную перевозку строительного мусора с начала мая выписали штрафы на 3,2 млн рублей

По числу выявленных нарушителей лидируют Балашиха, Одинцовский городской округ и Истра
Игорь ФЕКЛИСТОВ
Фото: пресс-службы Главного управления содержания территорий Московской области

Фото: пресс-службы Главного управления содержания территорий Московской области

В начале мая, когда Устанавливаются теплые погоды, в Центральной России традиционно начинается не только дачный, но и строительный сезон. Дело, конечно, хорошее. Вот только со многих участков без всякого разбору начинают вывозить строительный мусор или грунт, появившийся после копки траншей, ям для септиков и так далее. Кто-то на своей машине, кто-то - находя «цивилизаторов» по объявлению. При этом правила утилизации соблюдают не все.

- С января 2023 года на дорогах Подмосковья работает система фотофиксации, которая определяет наличие разрешения на перевозку ОССиГ, отходов строительства, сноса и грунтов, - рассказывает руководитель Главного управления содержания территорий в ранге министра Светлана Аипова.

Стоит отметить, что штрафы за незаконный вывоз мусора могут достигать 250 тысяч рублей. Так что проще все-таки оформить разрешение по закону. (См. «Конкретно»).

- С начала мая уже было выявлено 93 нарушителя: в Балашихе попались 20 человек, теперь им придется пополнить бюджет на 400 тысяч рублей, в Одинцовском также 20, здесь сумма штрафов уже равна 1 миллиону рублей, - сообщила Светлана Аипова. - В Истре камеры обнаружили 10 машин, которые не оформили специальный талон на перевозку ОССиГ, теперь придется оплатить неустойку на 677 тысяч рублей.

В общей сложности с начала мая общая сумма штрафов, выписанных нарушителями за незаконную перевозку мусора в Подмосковье, превысила 3,2 млн рублей.

- Так что дешевле получить талон на утилизацию отходов стройки и грунтов по закону, - отметила министр.

КОНКРЕТНО

Процедура получения талона занимает не более 10 минут.

Для этого нужно зайти по ссылке на сайт государственных услуг Московской области.

Далее - указать свои личные данные, сообщить, откуда взялись отходы строительства, сноса и грунта, которые вы собираетесь вывезти, а также их объем.

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