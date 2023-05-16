Где с сегодняшнего дня бесплатно и быстро проверить здоровье

В этом году найти белые павильоны можно будет в 46 местах. Фото: Михаил ФРОЛОВ

С 16 мая в столице вновь начинают прием жителей павильоны для экспресс-диспансеризации «Здоровая Москва». По традиции их ставят в основном в парках, реже - около станций метро, торговых комплексов и на площадях. В этом году найти белые павильоны можно будет в 46 местах. Все они работают до сентября этого года.

Как проводится обследование

С собой в павильон захватите:

паспорт или другой документ, удостоверяющий личность (водительское удостоверение, социальную карту москвича) или его копию;

московский медицинский полис. Если его нет, хватит и прикрепления к городской поликлинике.

Когда и куда приходить Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Когда и куда приходить Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Далее:

1. Обращаетесь к администратору без предварительной записи.

2. Заполняете анкету с ФИО, данными о личном здоровье и своих ближайших родственников, своем образе жизни и привычках - всего около 30 - 40 вопросов. Можно дать ответы заранее онлайн - через портал mos.ru в своей электронной медкарте в разделе «Моя диспансеризация в парке» или в мобильном приложении ЕМИАС.ИНФО.

3. Проходите более 11 исследований и анализов (см. «Что проверят»). Как будут готовы результаты, их автоматически внесут в вашу онлайн-медкарту.

4. Получаете консультацию врача-терапевта.

5. Продолжаете обследование по назначению специалиста:

там же в павильоне;

в районной поликлинике;

в профильном медучреждении, например, центре амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП), женской консультации или эндоскопическом центре.

На весь медосмотр пациент тратит примерно от 40 минут до 1 часа.

В Москве открылись пункты экспресс-медосмотра. Фото: Игорь ИВАНКО/Агентство городских новостей «Москва»

Что проверят

Во время обследования:

измерят рост, вес, пульс, артериальное и внутриглазное давление;

рассчитают индекс массы тела (ИМТ);

сделают электрокардиографию;

направят на рентген при необходимости (проводится один раз в год для всех жителей старше 18 лет), далее при отклонениях - на КТ;

возьмут экспресс-анализ крови на холестерин, сахар (глюкоза);

для мужчин от 40 лет и старше - кровь на простат-специфический антиген (ПСА);

для женщин от 40 до 75 лет - маммография;

для всех женщин - цитологическое исследование мазка с шейки матки.

для горожан старше 40 лет - анализ кала на скрытую кровь (для диагностики болезней желудочно-кишечного тракта);

Результаты обследований занесут в электронную карту. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Для переболевших ковидом - углубленная диспансеризация:

общий и биохимический анализы крови;

определение концентрации D-димера в крови - для выявления риска тромбозов у пациентов со средним и тяжелым течением болезни;

спирометрия - для оценки функционального состояния дыхательной системы;

пульсоксиметрия - для определения показателей насыщения крови кислородом;

рентген.

Если врачи заметят какие-то отклонения в показателях, то назначат дополнительные консультации пульмонолога, кардиолога или других специалистов. При показаниях могут провести, например, сканирование вен нижних конечностей, УЗИ щитовидной железы и другие исследования в зависимости от состояния здоровья пациента.