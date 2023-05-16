Ледовый дворец в Ясенево построят в 2023 году

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Профессионалы и любители спорта смогут тренироваться на новой многофункциональной площадке - в ледовом дворце в Ясенево на юго-западе столицы. Его строят на пересечении Новоясеневского проспекта с улицами Тарусской и Ясногорской.

«Основные строительно-монтажные работы планируем завершить в этом году, - сообщил сегодня, 16 мая, журналистам во время осмотра здания руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. - Сооружение готово почти на 90 процентов. Украшением ледового дворца станут витражное остекление, 10-метровый козырек с отделкой специальными металлическими кассетами и более 200 колонн по периметру здания. Козырек оформлен кассетами на 75 процентов. Параллельно монтируется подсветка по периметру здания и ведется подготовка к установке медиафасада».

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Напомним, концепция спорткомплекса разрабатывалась совместно с мастером спорта СССР, тренером высшей категории, заслуженным тренером России Этери Тутберидзе. Кроме тренировок, в комплексе будут проводить официальные соревнования по фигурному катанию и хоккею районного и межрайонного уровня среди детей и взрослых, ледовые шоу и массовое катание для всех желающих.

ФИШКА

С помощью расчета математической модели распределения потоков воздуха внутри здание будет максимально комфортным для спортсменов и зрителей.

Температура надо льдом будет отличаться:

- для фигуристов - чуть «теплее», около 16 градусов;

- для хоккеистов - «прохладнее», около 12 градусов.

Для болельщиков «настроят» приятную температура пребывания в зоне ледовой арены - плюс 22 градуса.

Фото: Светлана ВОЛКОВА

КОНКРЕТНО

По проекту в четырехэтажном здании площадью 20,7 тысячи квадратных метров разместятся:

- универсальная ледовая арена 60 на 30 метров с трибуной на 500 мест;

- тренировочная ледовая арена 60 на 30 метров;

- два тренажерных зала;

- 10 хореографических залов;

- тренировочный зал 12 на 20 метров с покрытием из искусственного льда;

- зал акробатики 30 на 23 метра;

- восстановительно-реабилитационный центр с зоной водных процедур.

Единая пропускная способность комплекса - более 400 человек в смену. Трибуны вмещают 500 зрителей.

Около дворца обустроят парковку на 108 машиномест.

Фото: Светлана ВОЛКОВА

ПЛАНЫ

В 2023 году Департамент строительства Москвы завершит основные строительно-монтажные работы на шести спортивных сооружениях.

Из них уже готов бассейн для образовательного учреждения имени Гомельского в Бибирево.

Крупнейшим проектом этого года станет Дворец спорта в составе транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Некрасовка». Он рассчитан на 12 видов спорта и сможет принимать около 400 человек в смену. Площадь здания - более 21 тысячи квадратных метров.

Кроме этого, в столице возведут четыре физкультурно-оздоровительных комплекса (ФОКа), а также футбольное поле. Всего в строительстве на сегодня находятся 13 объектов спорта.