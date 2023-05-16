Ледовый дворец в Ясенево построят в 2023 году

Фото: Светлана ВОЛКОВА
Профессионалы и любители спорта смогут тренироваться на новой многофункциональной площадке - в ледовом дворце в Ясенево на юго-западе столицы. Его строят на пересечении Новоясеневского проспекта с улицами Тарусской и Ясногорской.
«Основные строительно-монтажные работы планируем завершить в этом году, - сообщил сегодня, 16 мая, журналистам во время осмотра здания руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. - Сооружение готово почти на 90 процентов. Украшением ледового дворца станут витражное остекление, 10-метровый козырек с отделкой специальными металлическими кассетами и более 200 колонн по периметру здания. Козырек оформлен кассетами на 75 процентов. Параллельно монтируется подсветка по периметру здания и ведется подготовка к установке медиафасада».
Фото: Светлана ВОЛКОВА
Напомним, концепция спорткомплекса разрабатывалась совместно с мастером спорта СССР, тренером высшей категории, заслуженным тренером России Этери Тутберидзе. Кроме тренировок, в комплексе будут проводить официальные соревнования по фигурному катанию и хоккею районного и межрайонного уровня среди детей и взрослых, ледовые шоу и массовое катание для всех желающих.
ФИШКА
С помощью расчета математической модели распределения потоков воздуха внутри здание будет максимально комфортным для спортсменов и зрителей.
Температура надо льдом будет отличаться:
- для фигуристов - чуть «теплее», около 16 градусов;
- для хоккеистов - «прохладнее», около 12 градусов.
Для болельщиков «настроят» приятную температура пребывания в зоне ледовой арены - плюс 22 градуса.
Фото: Светлана ВОЛКОВА
КОНКРЕТНО
По проекту в четырехэтажном здании площадью 20,7 тысячи квадратных метров разместятся:
- универсальная ледовая арена 60 на 30 метров с трибуной на 500 мест;
- тренировочная ледовая арена 60 на 30 метров;
- два тренажерных зала;
- 10 хореографических залов;
- тренировочный зал 12 на 20 метров с покрытием из искусственного льда;
- зал акробатики 30 на 23 метра;
- восстановительно-реабилитационный центр с зоной водных процедур.
Единая пропускная способность комплекса - более 400 человек в смену. Трибуны вмещают 500 зрителей.
Около дворца обустроят парковку на 108 машиномест.
Фото: Светлана ВОЛКОВА
ПЛАНЫ
В 2023 году Департамент строительства Москвы завершит основные строительно-монтажные работы на шести спортивных сооружениях.
Из них уже готов бассейн для образовательного учреждения имени Гомельского в Бибирево.
Крупнейшим проектом этого года станет Дворец спорта в составе транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Некрасовка». Он рассчитан на 12 видов спорта и сможет принимать около 400 человек в смену. Площадь здания - более 21 тысячи квадратных метров.
Кроме этого, в столице возведут четыре физкультурно-оздоровительных комплекса (ФОКа), а также футбольное поле. Всего в строительстве на сегодня находятся 13 объектов спорта.