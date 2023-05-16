До конца 2023 года на юго-западе Москвы построят два медицинских сооружения

Фото: Департамент строительства г. Москвы

В столице продолжается создание качественной инфраструктуры для здравоохранения. В этом году на юго-западе города появятся сразу два медицинских сооружения.

«К вводу в эксплуатацию готовится подстанция скорой помощи на 20 машиномест в коммунальной зоне города Щербинка», - сообщил журналистам во время пресс-тура руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Здание разместили на пересечении улицы Маршала Савицкого и Проектируемого проезда № 728. При монтаже вентилируемого фасада подстанции использовали металлические кассеты разной окраски. Благодаря остеклению центральной части здания объединились левый и правый корпуса.

Еще одно новое здание возводится на территории больницы № 64 на улице Вавилова. Это консультативно-диагностический центр с поликлиникой на 750 посещений в смену.

«Сооружение готово более чем на 80 процентов, - рассказал Загрутдинов. - В нем проводятся отделочные работы, завершаются кровельные, фасадные работы, благоустройство. Летом планируем приступить к монтажу медицинского оборудования».

В центре будут работать зоны лучевой диагностики, приема анализов и введения инъекций, выдачи больничных листов, выдачи рецептов, аптека, кабинеты врачей-специалистов. Среди основных отделений - терапевтическое, профилактики, функциональной диагностики, эндоскопии. Кроме того, для пациентов обустроят дневной стационар на 10 коек, зоны реабилитации и патронажной службы.

Нижние этажи здания отдадут под самые посещаемые кабинеты, верхние - под менее посещаемые и администрацию. Для врачей и медсестер появятся комфортные комнаты отдыха и комнаты психологической разгрузки. Здесь они смогут пообщаться друг с другом, перекусить или устроить перерыв на кофе. Кабинеты оснастят эргономичной мебелью – креслами, шкафами, столами и стульями.

Места комфортного ожидания обустроят для посетителей. В них будет все необходимое - кондиционеры, кулеры с питьевой водой, телевизоры, мягкие диваны и кресла. С помощью продуманной системы навигации пациенты легко смогут отыскать нужный кабинет.