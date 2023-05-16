В этом году завершатся строительные работы на Ледовом дворце в Ясенево

Фото: Департамент строительства г. Москва

К 2024 году на пересечении Новоясеневского проспекта с улицами Тарусской и Ясногорской в Ясенево появится ледовый дворец.

«Это многофункциональный спортивный комплекс, предназначенный для проведения тренировок и официальных соревнований по фигурному катанию и хоккею районного и межрайонного уровня среди детей и взрослых, проведения ледовых шоу и массового катания», - сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов во время пресс-тура.

По его словам, здание готово уже примерно на 90 процентов.

«Стройка ведется ускоренными темпами, - подчеркнул глава ведомства. - Основные строительно-монтажные работы планируем завершить до конца текущего года».

Особенностью проекта станет ярко выраженный индивидуальный дизайн сооружения. Сюда входят витражное остекление, 10-метровый козырек со специальными металлическими кассетами и более 200 колонн по периметру здания, визуально связывающих основание здания и его кровлю.

Площадь четырехэтажного ледового дворца - 20,7 тысячи квадратных метров. Он может принять более 400 человек в смену. На трибунах разместятся 500 зрителей. Внутри - две ледовых арены, два тренажерных и десять хореографических залов, зал акробатики и реабилитационный блок с зоной водных процедур. Около комплекса появится парковка 108 машиномест.

Проектировщики обеспечили максимально возможную инсоляцию здания. В нем будет много солнечного света благодаря масштабному витражному остеклению. Это в свою очередь поможет спортсменам лучше воспринимать тяжелые физические нагрузки.