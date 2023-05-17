Концлагерь для собак: Москвичку обвинили в том, что она морит голодом десятки животных, а она уверяет, что просто их спасает

Собаки были сильно истощены, но никаких «проблем с метаболизмом» у них нет - в приюте они начали постепенно набирать вес. Фото: Предоставлено волонтерами

ОБМАН ВО СПАСЕНИЕ

История закрутилась в начале мая, когда в соцсетях появились фотографии изможденных собак. Животные выглядели так, будто в последний раз ели недели две-три назад. Позвоночник и каждая из косточек буквально просвечивали через шерсть.

«В квартире в Марьине женщина держит 16 собак и 14 кошек. Собаки - в клетках и намордниках, чтоб не гавкали и не бегали по квартире (некоторым, по ее же рассказам, перевязывает морду скотчем). Истощены до состояния, близкого к смертельному».

Сейчас этот пост из соцсетей удален. Но свое дело сделал: уже на следующий день, 5 мая, у указанного дома стояли волонтеры и полицейские. Дверь, по словам зоозащитников, им не открыли. На следующий день в полицию обратились представители приюта «Супер Собака», на место сразу выехал участковый с коллегами. Им удалось попасть в квартиру. Следом туда запустили и волонтеров.

- Это трешка, неухоженная с ободранными обоями. Внутри очень много собак и кошек. Большинство из них сильно истощены. Мы пять часов вели переговоры с хозяйкой животных, в итоге смогли забрать лишь восемь собак - и то по договору передачи под опеку фонда на месяц, - рассказала «КП» руководитель приюта Мария Серегина. - Получается, к 6 июня мы должны их вернуть. Но куда? Обратно в клетки?

Фото: Предоставлено волонтерами.

«НЕМНОГО ХУДОВАТЫ»

Чтобы понять это, и я приехала в Марьино, по дороге изучив видеозаписи, на которых некая женщина (предположительно - хозяйка животных Светлана) рассказывает, как связывает пса, который «гавкает, как дурачок», и рассаживает свой зверинец по клеткам, чтобы соседка снизу не жаловалась на топот.

- Кошек не видел. Собак - да, она выгуливает их по две утром и вечером. Худые они, это правда. Но, может, у них метаболизм такой? - предполагает один сосед.

- Она же их спасала - с улиц, из приютов, - заверяет другой сосед. - Точно гуляла с ними. И кормила: я видел, как ей огромные упаковки кормов привозили. Кто? Не знаю.

«ЛУЧШЕ Б ПОМОГЛИ»

В ответ на мой стук в дверь где-то внутри квартиры раздается многоголосый лай. Потом звучит строгий мужской голос. Лай смолкает. Открывается дверь, меня обдает вонью, выходит молодой человек.

Сергей - сын Светланы, хозяйки зверинца. С ней не живет, но помогает по хозяйству.

- Пост выложила женщина из соседнего дома. Обманула маму: обещала, что сфотографирует собак, чтобы им корм предоставили, а сама выставила все так, будто она издевается над животными, - хмурится Сергей.

- А это не так?

- Нет, это чушь, у моей мамы с детства собаки, если бы она была живодеркой, они бы боялись ее, - объясняет молодой человек. - Такое большое количество, конечно, трудно содержать. Но никто собак голодом не морит. Вот тут в тумбочке возле двери у нас все кормом забито!

Он открывает дверцу. Тумбочка пуста. Парень не смущается: вот, мол, крошки, а обычно - корм, мама еще кастрюлю еды им готовит.

- Я не знаю, почему собачки наши худенькие, может, недоедают по каким-то причинам, - пожимает он плечами. - Но таких забрали, подлечат. Остались хорошие собачки, пухленькие. Посмотреть на них нельзя, я занят, а мамы нет. Вы с ней созвонитесь, я думаю, она не откажется от помощи.

Светлана отказывается назвать точное количество животных у себя дома. Фото: Предоставлено волонтерами

«МНЕ ПОМОЩЬ НЕ НУЖНА!»

К моему удивлению, от помощи Светлана, когда до нее удалось дозвониться по телефону, все же отказывается:

- Мне помощь в принципе не нужна. Мне предложили, я согласилась, но меня обманули. Кто? Соседка моя - непонятно, зачем ей это надо. Собаки изначально были худые, я их никак откормить не могу. Даже в ветеринарку ходила, анализы сдавала. Говорят, что такое бывает.

Светлана отказывается назвать точное количество животных у себя дома. Она отрицает и то, что связывала собак и держала их в клетках, и то, что ей кто-то помогал кормом, мол, все сама.

- Мне никто не помогает. Тех собак, что увезли, - это вся помощь. Пообещали вылечить их и вернуть. А потом буду пристраивать их.

По словам волонтеров, на нормальном питании собаки хорошеют буквально на глазах. Появились силы играть в мячик. У всех, кроме хаски Призрака.

- Его состояние было хуже всего, поэтому несколько дней он провел в стационаре интенсивной терапии в ветклинике, - рассказала Мария Серегина. - По словам врачей, у него анемия и сильная степень обезвоживания. Такое состояние может быть связано с ненадлежащим уходом, отсутствием еды и питья. Ему чуть получше, но мы до сих пор делаем ему капельницы, так что восстановление будет долгим.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

«Может причинить вред себе и окружающим»

Светлана Зиберт, зооюрист:

- Для начала тут нужно разобраться, насколько вменяема хозяйка животных. Принудительное психиатрическое освидетельствование возможно, если есть основания предполагать, что у человека имеется серьезное психическое заболевание и что он может причинить вред себе и другим. Полиция может направить соответствующие материалы врачу. Если человек болен, его забирают в стационар, а животных временно отправляют в приют.

Если человек здоров, идет речь о возбуждении уголовного дела по факту жестокого обращения с животными. И если будет установлено, что собаки действительно сидели в тесных клетках и морды им заматывали скотчем, что повлияло на их здоровье, то ОВД вправе изъять животных как вещдок на время расследования и до вынесения приговора отдать на ответственное хранение в приют. Такая практика есть. Далее судьбу животных будет решать суд.

Кроме того, в Гражданском кодексе есть норма, которая позволяет принудительно выкупить животных, с которыми плохо обращаются. Это может сделать любое заинтересованное лицо, главное, чтобы суд принял обеспечительные меры, чтобы передать их в приют для их же безопасности. Также есть процедура обращения в суд прокурора с иском о признании деятельности по содержанию животных в таких условиях незаконной и вынесения запрета на подобные действия.