Собираем роботов, ходим в походы и учимся танцам: Список детских лагерей Москвы, где еще остались свободные места

Все, что нужно знать о детском отдыхе в 2023 году. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Цены могут расти ближе к дате заезда. Но есть и скидки за раннее бронирование или покупку путевок «оптом» на несколько детей. Питание везде входит в стоимость. В дневных лагерях, как правило, трехразовое, в загородных - пятиразовое. Трансфер часто оплачивается отдельно.

В ПОДМОСКОВЬЕ

Смены в загородных лагерях длятся от двух недель.

NEO CAMP

Отряды для детей от 7 до 16 лет. Каждая смена посвящена одной теме: супергерои, секретные агенты, путешественники. За доплату (8000 руб.) можно записать ребенка на английский или танцы. 20 дней - 63 490 руб.

Рузский округ, 2 км от села Никольское.

«Счастливые лица»

Квест-лагерь: в форме игр и поручений, во время которых ребята развивают «гибкие навыки»: работать в команде, умение договариваться и адаптироваться к изменениям. В лагерь берут ребят от 6 до 17 лет. Каждому возрасту - своя программа: кому-то фэнтези, кому-то в стиле телешоу.

13 дней - 74 990 руб.

Щелковский округ, микрорайон Шевелкино-4.

Выбирайте досуг, исходя из интересов ребенка. Фото: Евгения ГУСЕВА

Terra Nostra

Смены посвящены легкому экстриму: походам, сплавам, знакомству с оборудованием. Дети сами собирают дрова, грибы и ягоды. Есть группы посложнее, для тех, кто уже знаком с форматом, и для городских «нежных» детей. Также открывают танцевальные и музыкальные смены. 10 дней - 44 тысячи руб., 21 день - 81 тысяча руб.

Шатурский округ, между деревнями Бордуки и Дмитровка.

911

Лагерь для подростков от 14 до 17 лет. Проводят игры в формате реалити-шоу, фестиваль поп-культур, танцевальные битвы. Есть не только командные занятия, но и личные. 14 дней - 64 900 руб.

Коломенский округ, Малое Уварово.

На летних каникулах можно освоить новое интересное хобби. Фото: msk.top-academy.ru

В МОСКВЕ

В столице работает много городских детских лагерей дневного пребывания (с понедельника по пятницу). Среди них можно выбрать наиболее подходящие по интересам ребенка.

«Городские каникулы»

Набирают две возрастные группы: 7 - 9 и 10 - 13 лет. Приводить ребенка можно с 7.30, а забирать в 19.00. Каждая неделя посвящена какой-то теме: курсы блогеров или мир Гарри Поттера.

По Москве - 13 филиалов (есть варианты в каждом округе), цены в них разные. Пять дней стоят от 19 тысяч рублей. Есть скидки при покупке нескольких смен.

«Компьютерная Академия TOP»

Лагерь для увлекающихся программированием и компьютерными технологиями. Берут детей от 7 до 14 лет. Смена длится две недели. В Москве у компании 29 филиалов. Можно оставить чадо на полдня с 10.00 до 14.00 или с 14.00 до 18.00 (это обойдется в 21 940 руб.) или на целый (36 390 руб.).

«Небо»

Батутные центры у метро «Фили», «Бабушкинская», «Сокол», «Крымская» и «Филатов луг». Отряды из двух возрастных групп: 6 - 9 и 10 - 14 лет. Кроме спорта и прыжков, устраивают тематические смены, например, про профессии. Открыт с 9.00 до 19.00. Один день пребывания обойдется родителям в 3000 - 4000 руб. в зависимости от продолжительности путевки.

«Пиксель»

Для ребят от 8 до 11 лет упор делают на робототехнику. А тех, кто постарше (до 15 лет), обучают программированию и моделированию игр. Летние школы расположены у м. «Зябликово», «Тульская», «Перово», «Щелковская», МЦД «Бутово». С 9.00 до 18.00. 16 000 руб. за пять дней.

«Летняя школа инженера»

В лагере всего два отряда: для детей с 6 до 9 и от 10 до 14 лет. Смены посвящены электронике, робототехнике или инженерному ремеслу. Городские лагеря расположены у м. «Крылатское», «ВДНХ», «Римская», «Парк культуры», «Баррикадная». Занятия с 9.00 до 18.00.

Цена за смену - 20 000 руб. Если хотите, чтобы ребенок также ходил на экскурсии по городским музеям, нужно будет доплатить еще 5000 руб.

ЧТО ЕЩЕ?

«Ирбис» - театральный лагерь (8 - 16 лет). 28 500 руб. за 10 дней. М. «Новокузнецкая», «Бауманская», «Октябрьская».

«Кант» - спортивные смены: скейт, ролики, футбол, скалодром (7 - 14 лет). 5 дней от

22 000 руб. М. «Нагорная».

FFC Camp - с упором на футбол (5 - 16 лет). 38 - 48 тысяч руб. за смену 10 дней. М. «Красная Пресня», «Селигерская», «Новаторская», «Ясенево», «Алексеевская», «Ленинский проспект».

Обязательные документы. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

КСТАТИ

Кому положены бесплатные путевки

В Москве и Подмосковье перечень льготных категорий ребятни различается. В целом летний отдых оплачивают сиротам, инвалидам, малообеспеченным, семьям в трудной жизненной ситуации (для этого нужно получить соответствующий статус в соцзащите) и некоторым другим.

В Москве заявление на бесплатную путевку нужно было подавать еще в ноябре прошлого года. Сейчас прием заявок закрыт. В Подмосковье он продолжается, однако путевки и сертификаты с компенсацией цены лагеря (до 90% в зависимости от доходов семьи) выдают в порядке очереди. Записаться можно онлайн через региональный портал госуслуг uslugi.mosreg.ru, раздел «Соцподдержка» - «Организация отдыха и оздоровления отдельных категорий детей».