Птичьи концерты в лесопарках Москвы: Соло кукушки в «Кузьминках-Люблино», трели соловьев - в Битцевском лесу

Кукушка в числе последних пернатых возвращается в родные края после зимовки. Фото: специалист Мосприроды Дмитриева Анна

В Мосприроде назвали перелетных птиц, которые последними после зимовки возвращаются в городские лесопарки. Напомним, первыми в марте на природных территориях столицы появились белая трясогузка, обыкновенный скворец, зяблик, полевой жаворонок и чибис.

Под занавес в мае прилетают соловьи, ласточки, кукушки, иволги, пеночки. Рассказываем, кого можно будет увидеть и послушать во время прогулки на природе.

Записи некоторых птичьих голосов вывешены на сайте Мосприроды в разделе «Пернатый аудиогид».

ГАДАНИЕ В ЗЕЛЕНОЙ ПУЩЕ

В природно-историческом парке «Кузьминки-Люблино» на юго-востоке столицы экологи услышали первое в этом году пение обыкновенной кукушки. Вернулась домой, как окончательно потеплело. Этот вид занесен в Красную книгу Москвы под второй категорией редкости, то есть как сокращающийся в численности.

«Единственные из столичных птиц кукушки поедают мохнатых гусениц, массовое размножение которых может привести к значительному повреждению и уменьшению зеленых насаждений», - рассказали в Мосприроде.

С этой птицей связана и народная забава - считать звонкие «ку-ку» в лесу и гадать. Например, в старину девушки на Троицу спрашивали у кукушки, сколько лет им ждать предложения руки и сердца. Сколько раз «оракул» прокукует, значит, столько осталось до свадьбы. Кстати, если тоже хотите погадать о замужестве, напоминаем, в этом году Троицу празднуют 4 июня.

Как добраться: ст. м. «Рязанский проспект», ул. Кузьминская, д. 10, парк «Кузьминки-Люблино». Адреса остальных лесопарков столицы - на сайте Мосприроды.

ЗАЛИВИСТЫЕ КОЛЕНЦА

В Строгинской пойме на северо-западе столицы уже зазвучали первые трели соловьев. Их можно услышать в природных парках и скверах с густыми зарослями кустов и высокой травы. Иногда пернатые певцы устраивают концерты во дворах жилых домов. Их бывает слышно и в центре - вдоль Краснопресненской набережной, на Якиманке и Арбате. Чаще всего распевки устраивают рано утром или вечером. Трель звучит из нескольких фраз, так называемых, колен.

Песня соловья хорошо узнаваема. Фото: Мосприрода

Любимые места соловьев - природно-исторический парк «Битцевский лес», Измайловский и Терлецкий лесопарки. Во время традиционной птичьей переписи в мае - июне здесь насчитывают больше всего крылатых «теноров».

Как добраться: ст. м. «Новоясеневская», Новоясеневский туп., вл. 1, стр. 2, парк «Битцевский лес». Также можно сходить в другие лесопарки столицы.

СЕРЕНАДА В ЛУННОМ СВЕТЕ

Зарянки выступают в основном после захода солнца. Их уже можно послушать, например, в природно-историческом парке «Москворецкий» на западе города. Специалисты Мосприроды называют звенящие серенады зарянок одними из самых красивых среди поющих птиц. При этом «голосят» и самцы, и самки, что в природе встречается редко. Обычно трели выводят только самцы.

Зарянки возвращаются домой с Кавказа и Северной Африки. Фото: Мосприрода

Как добраться: ст. м. «Терехово», ул. Крылатская, в районе вл. 5, парк «Москворецкий».

ТАК ПОЮТ ДРОЗДЫ

Циль-циль, сип, тик - это «слова» из музыкальной баллады певчего дрозда. Для своих выступлений он выбирает разные места по всему городу - природно-исторические парки «Тушинский», «Кузьминки-Люблино», «Битцевский лес», «Москворецкий», заказники «Долина реки Сетунь», «Химкинский», природный комплекс №178 и другие природные территории.

Певчий дрозд предпочитает территории с хвойными, широколиственными и смешанными зелёными насаждениями и поляны. Фото: Мосприрода

Пение дрозда орнитологи разложили, как по нотам. Например, в полете птаха резко цикает, на взлёте - издает высокое «сип» или чуть тише «тик». Если услышите быстрые нервные трели «цирицирици», «циль-циль», негромкое «чук», «чек», «чив», то значит дрозд чем-то обеспокоен и перешел на крик.

Как добраться: ст. м. «Планерная», ул. Вилиса Лациса, д. 26, стр. 1, парк «Тушинский».

ИВОЛГИ УСЛЫШУ ГОЛОСОК

Сладкое щебетание иволги похоже на флейту. В ближайшие две недели эти птички вернутся после зимовки в город. Их можно будет увидеть и послушать, например, в национальном парке «Лосиный остров», в заказнике «Южное Бутово» и Битцевском лесу. Иногда иволгу легко спутать с вопящей кошкой, которой наступили на хвост. Такие звуки птица издает, чуя опасность и плохую погоду.

Иволга - достаточно редкая в наших краях птичка. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Как добраться: МЦК Белокаменная, парк «Лосиный остров».

ПЕНОЧКА СВИСТИТ У РЕКИ

Эти птицы считаются одними из самых маленьких среди крылатых певуний. В столице их несколько видов - теньковка, весничка, трещотка, зеленая пеночка. Вокал у каждой свой - из похожих на звучание капели звуков, протяжного свиста или веселых трелей. Они обитают, например, в заказнике «Долина реки Сетунь», ландшафтном заказнике «Химкинский», природном заказнике «Воробьевы горы».

Пеночки – одни из самых маленьких наших певчих птиц. Фото: Мосприрода

Как добраться: ст. м. «Давыдково», ул. Озерная, вл. 8, заказник «Долина реки Сетунь».