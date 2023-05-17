«Новая Ханума»: мы летали на хинкали

Фото: Александра Торгушникова

Вах, какое забавное совпадение!

Первые зрители увидели спектакль «Авлабар, или Новая Ханума» ровно, когда Россия заявила о возобновлении прямых полетов в Грузию.

Авлабар, на минуточку – один из древнейших районов Тбилиси. В переводе означает «место без всяких ограждений».

Фото: Александра Торгушникова

И имя «Ханума» не случайно кажется смутно знакомым. Наверняка вы видели старый советский фильм или слышали о знаменитой постановке в театре Товстаногова одноименной пьесы.

За старый добрый водевиль взялся режиссер Виктор Крамер. Это его третья постановка в МХТ им. Чехова. Пригласил на роль Ханумы Ирину Пегову (играла в фильмах сериалах «Прогулка», «Космос как предчувствие», «Пищеблок», «Домашний арест» и тд.).

Старый незатейливый сюжет: 60-летний выпивоха-князь решает жениться ради приданого. Но волей случая отказывается от услуг свахи Ханумы. Ох, и зря он это делает, ведь Ханума – мастерица интриг!

Фото: Александра Торгушникова

Крамер подошел к постановке со всей возможной несерьезностью (и спасибо ему за это!). Ханума появляется на сцене на летающей хинкали. Грузины пляшут танец с шашлыками. Звучит музыка – и даже настоящий рэп-батл между двумя свахами. Герои шутят, ничего страшного на сцене не происходит.

И заканчивается все, как и положено в сказке, хорошо!

Отличная сценография. Сам Авлабар показан как удаленный от земных бед островок, который держится на добром нраве жителей. Но когда назревает буря, начинает шататься. Режиссер между шутками и песнями-таки намекает: этот добрый мир очень хрупок, надо его беречь…

Фото: Александра Торгушникова

Если вы ожидаете от спектакля высокого драматизма, тяжёлых чувств и надрыва сердца - вам не сюда. Но уверена, у «Новой Ханумы» найдется свой зритель. Тот, что в любое время готов смеяться, радоваться жизни и пробовать ароматные грузинские блюда.

Лично я уже который день напеваю мелодию из спектакля «Живи, наш Авлабар» и очень-очень хочу полететь в Грузию!