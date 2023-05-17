Каждый третий москвич зарабатывает на своем хобби

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Исследовательский центр сервиса Зарплата.ру совместно с социальной сетью Одноклассники провел исследование и выяснил, что хобби приносят доход 31% москвичей. В опросе приняли участие 4600 человек, выборка репрезентативна для российского сегмента интернета, в том числе для Москвы.

По итогам проведенного исследования, у 94% москвичей есть хобби. При этом только 19% ответивших утверждают, что хобби стало их профессией.

Как признались 36% участников опроса, зарабатывающих благодаря хобби, они ведут продажи своих услуг или изделий через соцсети.

На вопрос «Как вы монетизируете свое хобби?» москвичи ответили, что продают свои услуги – 41%, торгуют своими изделиями – 38%, зарабатывают на создании контента – 10%.

Половина участников опроса (52%), зарабатывающих своими увлечениями, сообщили, что занимаются хобби более пяти лет.

В топ-5 хобби, которые помогают москвичам зарабатывать деньги, вошли:

1. рукоделие – 39%;

2. рисование – 11%;

3. спорт – 7%;

4. интеллектуальные игры (квизы, викторины) – 5%;

5. кулинария – 5%.

Сергей Томилов, директор по контенту ОК:

«Мы хотим, чтобы люди могли не только находить и выкладывать интересный контент о своих увлечениях в соцсети, но и иметь возможность зарабатывать благодаря своим хобби. Для этого мы запускаем разные программы поддержки авторов, даем возможность пользователям продавать свои товары и услуги прямо в профиле или группе в ОК. Уже сейчас наиболее успешные авторы зарабатывают в ОК до 100 тысяч рублей в месяц, в первую очередь в самых востребованных категориях увлечений: рукоделии, кулинарии и путешествиях. В сервисе «Увлечения» тематический контент смотрят более 21 миллиона человек в месяц: мы видим, что они активно подписываются на блогеров, которые делают вещи (одежду, сувениры и многое другое) своими руками, создают гайды по здоровому питанию, продают авторские экскурсии или туры в необычные места страны».

В числе наиболее редких увлечений москвичи отметили стендовый моделизм, составление букетов из чая, радиотеатр, аквариумистику. Как рассказали опрошенные жители столицы, получающие доход благодаря собственным увлечениям, от 1 тысячи до 10 тысяч рублей в месяц зарабатывают 71% из них, от 10 тысяч до 30 тысяч рублей – 12%, от 30 тысяч до 50 тысяч рублей – 4%, от 50 тысяч до 100 тысяч рублей – 6%, более 100 тысяч рублей – 7%.

Исследование ОК и Зарплаты.ру также показало, что свой заработок «увлеченные» москвичи тратят на дальнейшее развитие хобби (37%) или свои нужды (52%) либо делают с него накопления (11%).