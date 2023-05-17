Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв: «Подготовили детям бойцов 3 тысячи бесплатных путевок в лагерь»

Фото: Антон Чернов

Летняя оздоровительная кампания в этом году стартует в Московской области 29 мая. Губернатор Андрей Воробьёв сегодня обсудили подготовку к сезону на совещании с руководителями министерств и главами муниципалитетов.

- Заканчивается учебный год, уже совсем скоро прозвенит последний звонок, будут экзамены, - напомнил Андрей Воробьёв. - Наша задача - максимально внимательно отнестись ко всему, что связано с летним отдыхом. В этом году в Подмосковье 109 загородных и около 1 тыс. пришкольных лагерей смогут принять на отдых порядка 180 тыс. ребятишек. Важно уделить особое внимание их проверке, состоянию, чтобы все соответствовало стандартам.

Отдельная тема для разговора - дети российских контрактников и мобилизованных, которые сейчас находятся в зоне специальной военной операции. Забота о семьях бойцов - одна из мер поддержки, действующих в Подмосковье с первых месяцев СВО.

- Подготовили семьям бойцов 3 тысячи бесплатных путевок в лагерь «Литвиново» в Наро-Фоминском округе», - сообщил губернатор.

Смена рассчитана на две недели. Педагоги подготовили для ребят насыщенную программу. В свободное время мальчишки и девчонки могут пользоваться спортивными площадками, тренажерным залом, бассейном, столами для игры в пинг-понг и аэрохоккей.

Традиционно бесплатные путевки в летние лагеря получат ребятишки из малообеспеченных и многодетных семей, дети-инвалиды и дети-сироты. В 2023 году власти области подготовили 20 тысяч льготных путевок. 4,6 тысячи из них - в лагерях на Черном море (Краснодарский край), остальные - в лучших лагерях Подмосковья (боле всего таких учреждений в Пушкино, Истре и Коломне).

К слову, желающие могут получить вместо поездки компенсацию - эти выплаты оформляются в МФЦ или через личный кабинет на портале Госуслуг.

- До 29 мая должна завершиться приемка лагерей. У нас есть график, все службы в этой работе задействованы, - доложила губернатору министр социального развития региона Людмила Болатаева. - Мы проверяем безопасность, питание, медицину, обработку территорий от клещей, а также всех сотрудников на ковид и корь. Лагеря будут заполнены практически на 100%.

Министр отметила, что из 100 тысяч путевок, которыми суммарно располагают все детские лагеря Московской области, в продаже остается не более 2 тысяч.

Стоит отметить, что любой желающий может подобрать путевку для ребенка с помощью специального областного сайта https://camp.mosreg.ru. Здесь полный список лагерей на интерактивной карте - с описанием направления работы (спортивный, творческий, языковой и так далее), фотографиями и отзывами.