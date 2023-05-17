До сих пор на капельнице, но готовится к концерту: врачи отпустили исполнительницу хита «Я у твоих ног» домой

Наталья Власова упала в обморок прямо на сцене во время выступления Фото: Борис КУДРЯВОВ

«Выписались из больницы!» - такие новости сообщил директор Наталии Власовой Андрей Карпов корреспонденту kp.ru

Напомним, в конце апреля певице, которая прославилась хитом «Я у твоих ног», стало плохо прямо во время частного концерта — она упала в обморок на сцене. Ее увезли в больницу, медики диагностировали острую сердечную недостаточность. Провели операцию, начались осложнения — отказали почки, 44-летняя артистка не могла самостоятельно дышать. Врачи подключили ее к аппарату искусственной вентиляции легких и ввели пациентку в медикаментозную кому.

Однако Наталья Власова выкарабкалась и постепенно идет на поправку.

- Сейчас она дома на капельницах, - рассказал Андрей Карпов. - Ближайший концерт намечен на 22 мая в Коломне. Его решили не отменять.

В последнее время на известную певицу навалилось немало проблем. Так, зимой неизвестный обстрелял ее машину. Начали разбираться — и оказалось, что стрелок палит по двору многоэтажки на ул.Садово-Кудринской не в первый раз. Пострадало минимум шесть машин. Но полиция делом заинтересовалась лишь в марте, после того, как информация о ЧП была опубликована в СМИ. Наталью и других пострадавших пригласили в отдел полиции, опросили… И, судя по всему, на этом дело так и закончилась. Как сообщил корреспонденту kp.ru один из тех, чью машину обстреляли, виноватого найти так и не удалось.