«Мы должны чтить своих героев»: Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв навестил раненых участников СВО в реабилитационном центре «Ясенки»

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Одна из мер поддержки, которую получают российские военные, раненые в зоне специальной военной операции, - реабилитация. Один из крупнейших центров, где помогают бойцам-героям - «Ясенки». Накануне губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв приехал сюда, чтобы навестить солдат и офицеров вместе с военкором Первого канала Ириной Куксенковой. Ирина, напомним, сама получила осколочные ранения, когда работала в зоне боев за Мариуполь. Восстановилась и вместе с Народным фронтом создала службу сопровождения ветеранов СВО, постоянно участвует в сборах помощи на закупку амуниции и техники для российской армии.

Андрей Воробьёв отметил, что Центр социально-медицинской реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий «Ясенки» совсем недавно начал принимать бойцов, вернувшихся с СВО - с февраля текущего года.

- Будем и дальше его развивать. Центр себя зарекомендовал как место, где работают профессионалы, которые помогают встать на ноги очень многим людям, - отметил губернатор. - Кроме восстановления, психологической реабилитации, ребята задавали много других вопросов, касающихся и оформления документов, и выплат, и получения инвалидности. Все они важны для работы фонда «Защитники Отечества», который начинает свою деятельность в регионе 1 июня.

Андрей Воробьёв напомнил о поручении Президента России помогать всем военным, которые после участия в СВО возвращаются на гражданку.

- Мы открываем большой офис для того, чтобы все вопросы, связанные с дальнейшей жизнью наших ребят, наших героев были урегулированы.

Каждый год в «Ясенках» проходят реабилитацию до 2 тысяч человек. (Пациентам помогают около 100 сотрудников). Раньше это были участники боевых действий в Афганистане, Чечне, различных горячих точках. Но вот уже четвертый месяц центр реабилитирует и участников специальной военной операции.

- Сейчас мы ориентированы на работу с гражданами, которые получили травмы, контузии и ранения на территории СВО, - отмечает директор реабилитационного центра «Ясенки» Михаил Маслов. - Они могут обратиться к нам за бесплатными реабилитационными услугами, которые длятся 21 день (по необходимости срок может быть продлен).

Ирина Куксенкова весьма высоко оценила качество реабилитации в подмосковном центре.

- Мы были на мастер-классе в Израиле, где показывали, как там справляются с посттравматическим синдромом, как ведут работу с ветеранами. И я хочу сказать, что этот Центр «Ясенки» нисколько не уступает, здесь не хуже, а может быть даже лучше.

Одна из 9 программ реабилитации, действующих в центре, рассчитана бона бойцов, потерявших конечности. Андрей Воробьёв отметил, что им помогают не только курсами лечения.

- Протезы, как мы знаем, бывают разные, - сказал губернатор. - В отдельных случаях мы уже приобретали дорогие, но очень важные для молодых ребят 45-й бригады - и бионические, и механические. Каждый отдельный случай будем рассматривать.

Также Московская область закупила для центра реабилитации «Ясенки» целый список современного оборудования - это различные тренажеры, имитирующее ходьбу по лестнице кардиооборудование, комплекс для разработки верхних конечностей и так далее. Медучреждение должно получить технику уже летом, в июле-августе.

Общаясь с губернатором, бойцы попросили построить в центре бассейн - это было бы хорошим подспорьем для программ реабилитации. Андрей Воробьёв пообещал, что этот вопрос будет решен.

- Когда мы открывали центры поддержки служащих СВО и их семей, понимали, что с течением времени внимание, заботу, свое участие важно не уменьшать, - сказал Андрей Воробьёв. - То, что вы, ваши сослуживцы приходите в школы, к ребятам имеет очень большое значение. Мы должны чтить своих героев - тех, кто не жалея себя защищал нашу страну. Спасибо вам за это!