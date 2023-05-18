Москвичей атакуют клещи: Эксперт рассказал об опасности кровососущих насекомых

Разбираемся, что на самом деле происходит с клещами, тараканами и комарами с помощью энтомолога Вадима Марьинского Фото: Мария ЛЕНЦ

Нечасто так бывает, что букашки и козявки могут конкурировать за внимание публики со звездами светской хроники. Этот звездный миг состоялся благодаря казусу с тремя новыми видами клещей, которых с гордостью предъявили народу ученые Тюменского университета. Реакцию граждан на это научное открытие лучше всего описал когда-то

Корней Чуковский: при виде таракана «звери задрожали, в обморок упали». Из-за эффекта испорченного телефона люди почему-то подумали, что новообретенные клещи особо опасны, ведь переносят чуму, лихорадку Западного Нила и другие опасные заболевания. Эксперты, правда, быстро объяснили, что новые виды клещей интересуются исключительно летучими мышами и для человека совершенно не опасны. Но как быть с теми клещами, которых, говорят, в этом году невиданное количество в московских парках и подмосковных лесах? Ждать ли нам нашествия комаров? В конце концов, что с тараканами? Эти вопросы мы задали энтомологу, научному сотруднику кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадиму Марьинскому.

- Вадим Валерьевич, рассказывая о неопасности для людей новых открытых клещей, вы говорили, что к активному их изучению у летучих мышей подтолкнула пандемия. Клещи или другие паразиты сыграли какую-то роль в возникновении ковида?

- Нет, о личной ответственности клещей у нас нет оснований говорить. Тут, скорее, речь идет об изучении общего принципа передачи заболеваний внутри видов животных, от которых эти болезни могут затем перейти к человеку. И с этой точки зрения такие исследования позволяют нам получить более полную картину этого механизма.

Мамонты и энцефалитные клещи в Подмосковье

- Есть гипотеза, что причиной пандемии стало глобальное потепление - животные и насекомые стали осваивать новые территории, возникли новые контакты и вирус в новом хозяине мутировал. Какие последствия изменения климата мы еще можем почувствовать на себе в России? Ходят слухи, что энцефалитный клещ из-за потепления добрался до Подмосковья.

- Во-первых, такого организма, как энцефалитный клещ, не существует. Есть иксодовые клещи, многие виды которых переносят энцефалит. Климат же постоянно меняется, соответственно изменяются и ареалы обитания живых существ. Например, 15 тысяч лет назад на территории Московской области жили мамонты, сейчас мы их не наблюдаем. И сегодня зоны обитания организмов тоже изменяются естественным образом. Например, есть несколько видов кровососущих комаров, ареал которых раньше ограничивался тропиками и субтропиками, а сейчас он начинает расширяться и смещаться на север. Соответственно, поскольку эти виды являются избирательными переносчиками немного другого набора заболеваний например лихорадки денге, чем те комары, которые до этого у нас обитали, то и ареал и этих заболеваний расширяется.

- Это что, нам теперь к новой эпидемии готовиться? Лихорадка денге — опасное заболевание!

- Нет, это не повод писать завещание, это повод для внимательного мониторинга и наблюдения за распространением этих организмов со стороны учëных. В России, по счастью, очень хорошо развита фундаментальная и прикладная наука и ведется тщательное исследование самых разных переносчиков заболеваний. Это предмет интереса специалистов, а всем остальным беспокоиться по этому поводу не стоит. Если в каком-то регионе будет повышаться риск того или иного заболевания, обязательно об этом заранее предупредят ученые.

Правильные пчелы в опасности

- А что на самом деле происходит с пчелами? Говорят, из-за их массовой гибели по всему миру, сельское хозяйство придет в упадок, ведь некому будет опылять растения. Это действительно так?

- Такие опасения действительно серьезны, но надо понимать следующее: когда обычный человек произносит слово “пчела” он представляет медоносную пчелу. В ульях у медоносных пчел тоже случаются эпидемии вирусных заболеваний, существенный вред им наносят несколько видов паразитических клещей. Но самая большая проблема не с медоносными, а с дикими пчелами. Их разнообразие сокращается, и это очень тревожно. С большой долей вероятности это связано с применением инсектицидов, которые распыляют над полями. К сожалению, это затрагивает не только вредителей, но и очень важных для экосистемы насекомых. По счастью, эта проблема еще не приняла необратимый характер. Очень хорошо, что уже на этом этапе человечество задумалось об угрозе и отнеслось ответственно. Мы надеемся, что будут подобраны более щадящие методы обработки полей и биоразнообразие насекомых удастся сохранить.

Тараканы и ядерная война

- Что с тараканами? Мы помним яркую фразу, что тараканы будут единственными, кто выживет после ядерного взрыва, а тут их явно стало меньше. Для многих горожан это давно решенная проблема, они живого «прусака» не видели несколько десятилетий, а то и с рождения... Это новая химия позволила их извести или люди стали чистоплотнее?

Что касается шутки про ядерную войну, то выживут не только тараканы. Даже если человечество использует весь свой арсенал, исчезнут люди и другие млекопитающие, а среди беспозвоночных все будет в порядке. Их останется огромное количество.

Что касается изменения численности тараканов, то тут не все так однозначно. Для многих насекомых и других мелких беспозвоночных характерны периодические колебания численности. И отследить, с чем это связано, не всегда возможно. Сейчас действительно условия обитания для тараканов стали хуже. Все-таки хорошо вывозят мусор, жители многоэтажек стали меньше пользоваться мусоропроводом, а это для тараканов дом родной. Помимо этого, технология строительства жилья стала более совершенной: различных щелей и зазоров, по которым они могли бы перебираться из квартиры в квартиру, становится меньше. И когда люди делают евроремонт даже в старом фонде, мест для обитания тараканов становится все меньше и меньше. Так что средняя их численность действительно снизилась. Но даже учитывая все эти условия, то в одном, то в другом районе города бывают вспышки их численности. Так случалось и раньше: в каком-то районе или доме их было меньше, в каком-то - больше. С чем это связано, до конца непонятно.

Генно-модифицированный комар

- Из мира науки пришла благая весть: ученые отредактировали геном комаров и вывели породу не кусачих кровопийц, которые вытеснят из природы кусачих собратьев…

- Не совсем так. Не кусачих комаров еще не изобрели. Речь о создании генетически модифицированных самцов комаров тех видов, которые переносят опасные заболевания. Они спариваются с самками, после чего самки откладывают стерильные яйца, из которых никто не выводится. Это прежде всего хороший метод снижения численности комаров. Он сейчас в разных, прежде всего тропических регионах, уже используется, но исследования еще продолжаются, потому что, когда речь идет о генетически модифицированных организмах, все нужно проверять и перепроверять многократно.

- В России этот метод снижения численности может использоваться? Потому что некоторые дачники от этой напасти сильно страдают.

- Использовать можно, но по счастью все очаги малярии, которые были на территории нашей страны в первой половине ХХ века, усилиями предыдущих поколений были ликвидированы. В начале прошлого века в районе современного города Сочи можно было запросто заполучить малярию, а начиная с 60-х годов ее уже нет. Так что на данном этапе прикладывать какие-то усилия, чтобы снижать численность комаров у нас просто не имеет особенного смысла. Опасности особой комары не представляют, а если причиняют неудобства - проще использовать репелленты.

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