На выходных в Москве ожидаются грозы и резкое похолодание на 7 градусов

Увы - майское «лето», солнечное и не по сезону тёплое, закончится уже в пятницу. Ему на смену придут грозовые дожди и резкое похолодание Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Аномальным для весны теплом порадовал москвичей четверг, 18 мая. Воздух в столице прогрелся до +25,5 градуса. Самый тёплый день с начала года!

Вообще-то это июльская температура, с изумлением констатируют синоптики центра «Фобос». По сравнению с майскими климатическими нормами она на 6 градусов выше. Впрочем, до абсолютного рекорда ещё очень далеко. Максимум для 18 мая за все 140 лет метеонаблюдений зафиксирован совсем недавно, в 2021 году. Тогда стоял настоящий зной, +30,8 градуса.

Увы - майское «лето», солнечное и не по сезону тёплое, закончится уже в пятницу. Ему на смену придут грозовые дожди и резкое похолодание. Москва и область окажутся в так называемом фронтальном разделе между двумя антициклонами, объясняют в Московском метеобюро.

В пятницу, 19 мая, днём не выше +15…+20 градусов, пройдут короткие дожди, могут погреметь грозы.

В субботу и воскресенье, 20 и 21 мая, станет еще прохладнее. По ночам воздух будет остывать до +4, днём +14…+19 градусов. И опять возможны дожди, в воскресенье - с громом и молниями. В принципе, такая погода всего на градус холоднее климатической нормы. Но по контрасту с нынешней приятной аномалией будет казаться, что на улице очень неуютно.

В начале следующей недели настроение у весны исправится, обещают в Гидрометцентре России. В понедельник и вторник потеплеет до +23 градусов, в среду до +25. А в последней пятидневке мая, по расчётам центра «Фобос», в столице установится летняя жара. +27 градусов.