Спортсмены пробегут вдоль набережных по центру Фото: Евгения ГУСЕВА

Власти предупреждают горожан о перекрытии дорог в центре Москвы 20 и 21 мая 2023. Так, в субботу, 20 мая в центре проходит забег «Зеленый марафон». Спортсмены пробегут вдоль набережных по центру до Лужников и к Таганке. С 05:00 до 16:30 закроют Большой Москворецкий мост и Васильевский спуск. Здесь будет стартовый городок атлетов.

С 07:50 перестанут пускать машины на вереницу набережных: Москворецкую, Кремлевскую, Пречистенскую, Фрунзенскую, Лужнецкую. Тоже самое и в квартале вокруг «Гостиного двора» (Ильинка, Старая и Новая площадь, Китайгородский проезд). Машинам на набережные разрешат вернуться в 15:20, остальные перекрытия уберут к 16:00.

В воскресенье, 21 мая проходят велогонка «Садовое кольцо» и весенний велофестиваль. С 07:00 закроют все Садовое кольцо. Открывать его будут постепенно — по мере того, как участники начнут завершать очередной отрезок. Но с учетом того, что на тусовку собираются десятки тысяч велобайкеров, ожидать полного открытия можно ближе к пяти вечера.

Закроют также проспект Академика Сахарова (до 16:30) и улицу Маши Порываевой (до 17:00), поскольку тут будут фестивальные городки. По Мясницкой (с 07:00) и участку Каланчевской от «Красных ворот» до «Комсомольской» (с 13:00) до конца фестиваля также не будет движения.

20, 21 мая не будут ходить поезда между станциями метро «Савеловская» и «Боровицкая» — центр серой ветки. То же самое и в выходные 27, 28 мая. В подземке большой ремонт, который ударными темпами хотят провести за два уик-энда. На это время «Савеловская» и «Боровицкая» станут конечными. Объехать можно по соседним веткам метро или на автобусах М40, 447 и с543.