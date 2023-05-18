Сергей Собянин 18 мая объявил карантин из-за птичьего гриппа в нескольких районах Москвы Фото: Shutterstock

Мэр Москвы Сергей Собянин с 17 мая установил карантин из-за птичьего гриппа сразу в 11 районах Москвы. Произошло это из-за того, что 16 мая в Братеево обнаружили птиц, которые заражены высокопатогенным штаммом птичьего гриппа. Разбираемся, в чем дело и какие ограничения ждут жителей районов, попавших под карантин.

Карантин из-за птичьего гриппа в Москве объявлен 18 мая 2023

Кто сейчас болеет? Дикие птицы – именно среди них нашли первых «пациентов».

Где находится очаг заболевания? У Борисовского пруда и в Братеево в районе Бесединского шоссе.

В каких районах Москвы объявлен карантин из-за птичьего гриппа

Какие районы попали под карантин? Всего 17 районов. Братеево, Капотня, Марьино, Люблино, Печатники, Москворечье-Сабурово, Царицыно, Бирюлево Восточное и Западное, Орехово-Борисово Северное и Южное, Зябликово, Нагатинской Затон, Нагатино-Садовники, Чертаново Северное и Центральное. Под наблюдением также окажутся районы, примыкающие к этим.

Какие меры безопасности введены в связи с карантином по птичьему гриппу в Москве? Введен запрет на ввоз и вывоз любой птицы и яиц, плюс кормов, других животных и даже инвентаря, который мог контактировать с зараженными. Нельзя проводить сельхозярмарки, заготавливать корма и мясо, снимать пух и перо с погибших птиц, даже заезжать в зону заражения могут только спецмашины.

Как долго продлится карантин? Точные даты в распоряжении мэра Москвы не обозначены, остается лишь посоветовать читателям следить за последними новостями. В официальных документах указано, что карантин из-за птичьего гриппа и введенные вместе с ним ограничения будут действовать до полной ликвидации очага заболевания.

- Как долго продлится карантин, зависит от того, насколько эффективно будет организован комплекс мероприятий по ликвидации очага заболевания, - комментирует KP.RU ситуацию доктор бологических наук, профессор, советник ФГБУ «Всероссийский научно-исследовательский Институт Животноводства Российской Академии Сельскохозяйственных Наук» Николай Власов. - Обычно карантин по гриппу длится 20-30 дней, но может быть продлен и до 40-60 дней.

Есть ли угроза жизни людей? Нет, карантин для того и вводится, чтобы не дать болезни распространиться не только на птиц, но и на людей.

- Грипп птиц, который циркулирует сейчас на территории страны, человеку не передается , - говорит Николай Власов. - Но это не значит, что он не сможет мутировать в дальнейшем. Вероятность этого процесса тем ниже, чем меньше больных птиц. Для этого и объявляется карантин: вводится запрет на перемещение домашней птицы и особое внимание уделяется уборке трупов больных диких птиц. Все это уменьшает выброс вируса во внешнюю среду и таким образом уменьшает вероятность создания штамма, который будет опасен для человека.

Можно ли гулять в парках? Можно, только осторожно.

- Карантин по птичьему гриппу в Москве призван предотвратить передачу вируса от птицы к птице, - поясняет Николай Власов. - О передаче вируса от птицы к человеку речи пока не идет. Гулять можно, но если увидите дохлого голубя, то руками его не трогайте.

Опасно ли сейчас покупать птицу в карантинных районах? Никакой особой опасности сейчас нет. Но следить за последними новостями по теме все же стоит, обстановка может измениться. Ну и, конечно, птицу лучше покупать в проверенных магазинах, чья продукция проходит эпидемиологический контроль.

- Нужно соблюдать осторожность. Особой опасности сейчас нет. Но вирус гриппа – штука опасная, и никогда нельзя исключить, что он когда-то начнет мутировать и станет опасным для человека, - предупреждает Николай Власов. - Плюс есть еще аномально высокая личная чувствительность. То есть один человек проконтактирует с птицей, и ничего плохого не будет, а второй может заразиться и заболеть.

Могут ли дикие птицы мигрировать в другой район? Увы, этого избежать нельзя. Карантин из-за птичьего гриппа может распространится и на другие районы Москвы. Соблюдать элементарные меры предосторожности стоит всем жителям столицы.

- Да, птицы могут перелететь в другой район, - подтверждает Николай Власов. - Но при карантинных мероприятиях, особенно если они грамотно организованы, вероятность этого процесса будет ниже. Ранее сайт KP.RU писал, что в отдельных районах Москвы введен ветеринарный карантин - «в связи с выявлением 16 мая 2023 года случая заболевания диких птиц высокопатогенным гриппом». При этом на сегодня никаких оснований для паники нет. Для людей такие меры - избегание контактов с птицами - скорее, перестраховочные, отмечают эксперты.

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